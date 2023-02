Astor'dan 8 milyon 508 bin dolarlık sözleşme

Astor Enerji AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, ''Şirketimiz, Aşağıda detayları verilen firmalar ile 8 milyon 508 bin dolar tutarında yeni sözleşme imzalamış, daha önceki sözleşmeler kapsamında 3 milyon 214 bin dolar ve 568 bin avro tutarlı ürünlerin sevkiyatlarını tamamlanmıştır.

Şirketimiz, özel bir firma ile 906 bin dolar bedelle 'Dağıtım Transformatörü' sözleşmesi, özel bir firma ile 7 milyon 200 bin dolar bedelle 'Güç Transformatörü - Dağıtım Transformatörü - Anahtarlama Ürünü' sözleşmesi, özel bir firma ile 402 bin dolar bedelle 'Güç Transformatörü sözleşmesi imzalamıştır.' ifadelerine yer verildi.

Mınıstry of Electrıcıty State Company Of Electrıcıty Dıstrıbutıon For The North/Iraq projesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak, 2 milyon 40 bin dolar bedelle imzalanmış olan sözleşme kapsamında üretilen Güç Transformatörlerinin 16 Şubat 2023 tarihi itibarıyla teslimlerinin gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

''Şirketimiz, İspanya'da yerleşik özel bir firmayla imzalanan 28 Şubat 2022 tarihli sözleşme kapsamında üretimleri tamamlanan 568 bin avro bedelle 'Güç Transformatörü'nün sevkiyatını, özel bir firma ile imzalanan sözleşme kapsamında üretimleri gerçekleştirilen 1 milyon 174 bin dolar bedelle 'Güç Transformatörü - Dağıtım Transformatörü'nün sevkiyatını gerçekleşmiştir.''