Asya pazarında TAI rüzgarı esecek

01 Şubat 2018

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), savunma sanayisinin yerli ve milli ürünlerini 6-11 Şubat'ta gerçekleştirilecek Singapur Airshow'da görücüye çıkaracak.

TAI'den yapılan açıklamaya göre, şirket tüm ürünleriyle Singapur'a giderek Asya pazarındaki iddiasını devam ettirecek. TAI, Singapur Airshow'da özellikle insansız hava aracı ANKA ve genel maksat helikopteri T625 için görüşmeler yapacak.

Geçen yıl Tayland'a giderek Asya pazarındaki iddiasını ortaya koyan TAI, ANKA ve T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile ilgili görüşmelerle adından söz ettirmişti. Daha sonra Malezya ve Endonezya'da görüşmelerine devam eden şirket yöneticileri, Asya pazarının önemine binaen Singapur Airshow'a da yerli ve milli ürünlerle katılma kararı aldı. TAI fuarda T625, ANKA ve ATAK'ın yanı sıra Milli Muharip Uçak maketlerini de sergileyecek.

Asya'nın en büyük havacılık fuarlarından biri olarak gösterilen Singapur Airshow'a katılım, bölgeye giriş kapısı olarak görüldüğünden diğer Asya ülkeleriyle ticari ilişkileri geliştirmek için de büyük önem taşıyor. İki yılda bir düzenlenen fuara yüksek rütbeli çok sayıda askeri yetkili ve üst düzey devlet protokolü katılıyor.

Kaynak: AA