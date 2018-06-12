Atalar, yabancı ortakla tren üretmeyi planlıyor

12 Haziran 2018

SEREN GÖKÇE

ANKARA - Raylı sistemin tüm elektromekanik sistemlerini üreten Atalar, Almanya'ya ihracata hazırlanıyor. Yabancı ortakla tren yatırımı da yapmayı planladıklarını belirten Atalar Makine AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Atalar, "Toplam da 130 milyon euroluk bir yatırım olacak" dedi.

Cengiz Atalar, kısa süre içinde Kayseri ve Samsun raylı sistemleri projelerini hayata geçirdiklerini, Eskişehir projesini de üstlendiklerini dile getirdi. Kuruş sürecinden bu yana uluslararası kalite sertifikasyonları konusunda sürekli çalışma yaptıklarını ifade eden Atalar, TÜV NORD sertifikasını da aldıktan sonda önümüzdeki üç ay içinde Almanya'ya ihracat yapacak konuma geleceklerini belirtti. Kayseri ve Samsun projeleriyle birlikte, ‘denenmişlik' şartını da yerine getirdiklerini belirten Cengiz Atalar, yıl sonuna kadar Eskişehir projesinin de çalışmaya başlayacağını anlattı. Ankara Polatlı 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde olan bu yatırımlarının 200 bin metrekare açık alanı olduğunu ifade eden Atalar, ileriyi de düşünerek 3 bin metrekarelik ofis yaptıklarını belirtti.

Cengiz Atalar, halen bir raylı sistemin ray dışındaki tüm elektronik sistemlerini üreten tek fabrika olduklarının altını çizdi.

Ar-Ge biriminde 20 mühendis çalışıyor

Atalar, tüm enerji sisteminin uzaktan kontrol edildiği SCADA'yı ürettiklerini, trenlerin geliş gidiş saatlerini düzenleyen yolcu bilgilendirme sistemleri, swetch dışında doğrudan haberleşme altyapısını taşıyan sistemleri ürettiklerini aktardı.

Telsiz sisteminin cihazını yurtdışından alıp uydu ve kulesini kendilerinin yaptığını vurgulayan Cengiz Atalar, 25 bin metrekare kapalı alanda kuracakları yeni fabrikada ise makine ve çelik konstrüksiyon imalatı gerçekleştireceklerini belirtti.

Kalite kontrol ve Ar-Ge biriminde yaklaşık 20 mühendis çalıştığını söyleyen Atalar, halen trenin yürüyeceği ve onu koruyacak tüm sistemleri ürettiklerini, hedeflerinin ise yabancı bir ortaklıkla, daha fazla yerli katkıyla tren üretmek olduğunu söyledi.

Tren üretimi yapılacak yerde imalat fabrikası yanı sıra hızlı tren lokomotif bakım fabrikası olacağını ifade eden Cengiz Atalar, hızlı tren setinin uzunluğu 180 metre olmasına rağmen, kolay bakım yapabilmek için 250 metre uzunluğunda alan yaptıklarını kaydetti.

Şu ana kadar yatırımın 60 milyon euroluk kısmını realize ettikleri bilgisini veren Atalar, "Tren yatırımı bizim tek başına yapabileceğimiz bir yatırım değil o yüzden biz arazi ve alt yapıyı yapıp daha büyük bir yatırımı yabancı ortaklıkla yapmayı planlıyoruz. Orada da 50 milyon euro gibi bize düşen bir yatırım olacak. Bakım ve test kısımları içinde 20 milyon euro tutarında bir yatırım olur. Toplam da 130 milyon euroluk bir yatırım olacak" diye konuştu.