Ataseven Group’ta üst düzey atamalar gerçekleşti
Ataseven Group tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin Enerji Grubu’nda üst düzey atamalar gerçekleşti. Buna göre Uğur Can Yoldaş, Ataseven Group’un Enerji Grubu Genel Müdürü oldu.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uğur Can Yoldaş, Ataseven Group’ta Enerji Grubu Genel Müdürü oldu. Ataseven Group’ta Enerji Grubu Genel Müdürü olarak görev yapan Kazım Şafak, Yönetim Kurulu Üyeliğine terfi ettirildi. İbrahim Alper Saat ise Enerji Grubu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.