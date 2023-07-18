Atışkan Alçı'da grev bitti, üretime devam

Çalışanları ile taleplerinin üstünde bir anlaşma sağlayan işletme konuyla ilgili ilk kez bir açıklama yaptı. Atışkan Alçı Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Atışkan, kent ve ülke ekonomisine çalışanlarıyla birlikte katkı vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Ülkemizdeki en uzun grev süreçlerinden birini yaşadıkları, buna rağmen süreç boyunca en ufak bir sorun, huzursuzluk ve olumsuz bir vaka yaşanmadığına vurgu yapan Atışkan, şunları söyledi: “Dokuz aylık bu uzun süreci hem işletmemiz hem de çalışanlarımızın taleplerinin üstünde bir anlaşma ile mutlu bir şekilde sonuçlandırdık.

Şehrimize, ülkemize değer katmaya, üretmeye devam ediyoruz. Atışkan Alçı çalışanları ve yönetimi ile ülkenin dört bir yanında bulunan bayileriyle mutlu ve huzurlu bir şekilde üretmeye, şehrimize katma değer sağlamaya devam edecektir.”