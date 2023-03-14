ATP’den enerji sektörüne stratejik girişim! Global büyüme adımı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel çapta faaliyetlerini Tradesoft, Zenia ve ATP Digital markalarıyla farklı sektörlerde sürdüren ATP, büyüme vizyonuyla stratejik girişimlerine devam ediyor. Global piyasalara yenilikçi kurumsal yazılım ve teknolojik altyapı çözümleri sunan ATP, GreenX markası altında yeşil enerji ve sertifika ticaret platformunu hayata geçirmeyi planlıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 13 Mart'ta tescil edilen ATP GreenX markası altında, bulut yazılım geliştirme faaliyetlerini 2023'ün ilk yarısında tamamlamayı hedefliyor.

ATP GreenX’in, şirketlerin ve bireylerin sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde net sıfır hedeflerine daha kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak bir yeşil enerji ve sertifika ticaret platformu olması amaçlanıyor. Green, daha yeşil bir dünyayı, X harfi ise daha güzel bir yaşam için oluşturulacak paylaşım platformunu sembolize ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, enerji sektörünün global ölçekte çok büyük, dönüşümlerden geçen ve yüksek ticari hacimlere sahip bir sektör olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Enerjideki gelişmeleri ve trendleri yakından takip ediyor ve dijitalleşmeye ihtiyaç duyulan alanları izliyoruz. Kapsamlı finans dünyası tecrübelerimizi de uygulayarak, sektör işlemlerini kolaylaştıracak ve verimliliği artıracak yazılım platformu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla stratejik bir girişimi gerçekleştiriyoruz. Yeşil enerji üretici ve tüketicilerini buluşturacak ve ihtiyaçlarını en kısa sürede ve kolaylıkla karşılayabilecekleri ATP GreenX platformunu oluşturma çalışmalarına başlıyoruz. Platformu en kısa zamanda oluşturmayı ve Türkiye dışına da açmayı hedefliyoruz. Yeni markamızın, ATP ailesi içinde önemli bir yere sahip olacağına ve hızlı bir büyüme ivmesi göstereceğine inanıyoruz."