Auto King, elektrikli araç ustası eğitimlerine başladı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022 Ekim sonunda trafiğe kayıtlı 14 milyon 157 bin 691 otomobilin 125 bin 159 tanesi hibrit, 11 bin 780 tanesi elektrikli araç olarak bulunuyor. 2023 yılıyla birlikte elektrikli araçların sayısının artması bekleniyor. Elektrikli ve hibrit araçların bakım ve onarım sektöründe de gelecek yıl uzman eleman açığını beraberinde getireceği öngörülüyor. Otomotiv bakım ve onarım hizmetlerinde Türkiye’nin öncü markası Auto King, sektörde yaşanacak açığa Auto King Akademi bünyesinde verilen elektrikli ve hibrit araçların bakımı ve onarımı eğitimleri ile çözüm sundu.

Elektrikli araç ustası yetişiyor

Türkiye’deki tüm Auto King servislerinden mekanik bakım ve onarım alanındaki teknisyenlerin katılımıyla gerçekleşen eğitim 3 gün boyunca Kartal Merkez Servis’te gerçekleşti. Elektrikli ve hibrit araçlarla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verildi ve katılımcılara yapılan sınavlardan başarılı olan adaylar sertifika aldılar.

Gerekli ekipmana sahip olmadan elektrikli araç bakımı mümkün değil

Elektrikli araçlar ile ilgili eğitimlerin başladığını belirten Auto King Genel Müdürü Barbaros Özkök, “Bilindiği üzere özellikle elektrikli araçların bakım ve onarımı önem kazandı. Elektrikli araç uzmanı yetiştirmek için çalışmalarımıza başladık. Biz firma olarak gelecekte yaşanması muhtemel bir soruna çözüm sunuyoruz. Elektrikli araçların ekipman maliyetleri, uzman biri olmadan yapılması gibi durumlar daha büyük sorunlara yol açacaktır. İş sağlığı güvenliği için de alınması gereken tedbirleri de göz önünde bulundurursak yeterli eğitim alınmadan ve gerekli ekipmanlara sahip olunmadan onarım ve bakım mümkün olmayacak” dedi.

Eğitim tüm teknik çalışanlar tamamlayana kadar devam edecek

Yeni yılla birlikte Auto King Akademi’deki eğitimlerin artacağını açıklayan Özkök, “Elektrikli ve hibrit araçların bakımı ve onarımı için Auto King bünyesindeki tüm teknik çalışanlar eğitimlerini tamamlayana kadar devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.