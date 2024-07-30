Auto King ve Tesla'dan yeni iş birliği

Tesla tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirme ve denetimler sonucunda 'Tesla Onaylı Hasar Onarım Merkezi' ünvanını almaya hak kazanan Auto King, ilk etapta İstanbul Kartal'daki servis merkezinde Tesla sahiplerine hizmet verecek. Şirket, diğer servis merkezlerinde de bu hizmeti yaygınlaştırmak için de Tesla ile görüşmelerini sürdürüyor.

Uluslararası akredite firmalarla iş birliğine devam

Şirket, Türkiye'de hızla büyüyen hibrit ve elektrikli araç pazarına yanıt olarak, Auto King Akademi ile tüm elektrikli araç modellerine güvenli, hızlı ve garantili onarım hizmeti sunuyor. Akademi, personeline düzenli eğitimler vererek uluslararası akredite firmalarla işbirliği yapıyor.

Güvenilir, hızlı, hesaplı hizmet

Şirket Genel Müdürü Serkan Süer, otomotiv sektörünün, son yıllarda elektrikli ve hibrit araç üretimiyle hızlı bir değişim içinde olduğunu belirtti ve ekledi: "Küresel pazarın öncü markalarından Tesla ile işbirliğine giderek 'Tesla Onaylı Hasar Onarım Merkezi' ünvanını aldık. Elektrikli ve hibrit araçların her türlü bakımıyla ilgili uluslararası sertifikasyonları sağlayan firmalarla işbirliği yaparak bayilerimizi eğiteceğiz. Kısa sürede bu eğitimleri tamamlayarak ülke genelinde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Amacımız, elektrikli araç pazarında tüm müşteri ve paydaşlarımıza en güvenilir, hızlı ve hesaplı bakım-onarım hizmetini sunarak Auto King farkını yaşatmak."