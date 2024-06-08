'Avenger e-Hybrid' Türkiye'de

MHEV (mild hibrit) motor teknolojisinden güç alan yeni Avenger e-Hybrid, markanın sürüş deneyimini daha düşük CO2 emisyonuyla sunuyor. Yeni Avenger e-Hybrid'e güç veren motor, üstün teknolojisi sayesinde hem konfor hem de performans sunarak çevreci bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Limited versiyonu ÖTV muafiyet kapsamında

Haziran ayından itibaren 1 milyon 598.250 liradann başlayan fiyatlarla Jeep showroomlarındaki yerini alan Avenger e-Hybrid, Limited versiyonu ile ÖTV muafiyeti kapsamına da giriyor. Muafiyet kapsamındaki müşteriler 891 bin lira fiyat ile Avenger e-Hybrid sahibi olabiliyor.

Otomatik 6 ileri E-DCT6 çift kavramalı şanzıman ve entegre elektrikli motor ile eşleştirilen Avenger e-Hybrid, müşterilerin düşük hızlarda tamamen elektrik motoru ile yol almalarına imkan veriyor. 100 HP güç üreten 1.2 litre 3 silindirli motora sahip Avenger e-Hybrid, 48 voltluk lityum iyon batarya ve yenilikçi 6 vitesli çift kavramalı elektrikli şanzıman arasındaki uyum ile verimlilik sunuyor. Aracın yenilikçi şanzımanı 21 kW'lık bir elektrik motoru, bir invertör ve merkezi şanzıman ünitesini barındırıyor.

5.1 lt/100 kim yakıt tüketimi

Avenger e-Hybrid'in öne çıkan özellikleri arasında gerçek bir hibrit deneyimi sunan 48V sistem yer alıyor. Araç ayrıca 5.1 lt/100 kim yakıt tüketimi sunuyor. Limited ve Summit donanım seçenekleriyle satışa sunulan Avenger e-Hybrid'in Limited versiyonunda, 17 inç parlak gümüş alaşım jantlar, full LED reflektör ön farlar, gövde rengi kapı kolları ve gümüş koruma plakaları bulunuyor.

Selec Terrain 6 farklı sürüş modu

Öne çıkan diğer özellikler arasında ise 10.25 inç HD dokunmatik ekran, 10.25 inç full dijital gösterge paneli, otomatik klima, Adaptive Cruise Control (ACC), otonom acil fren desteği, trafik işareti algılama, şerit takip asistanı, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, yokuş iniş desteği, Selec Terrain 6 farklı sürüş modu ve autohold özellikli elektrikli park freni yer alıyor.





