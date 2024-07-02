Avren Enerji, 9,5 milyon Euro GES projesi için imza attı

Avrupa Yatırım Holding’in iştiraki Avren Enerji, yeni yatırım vizyonu doğrultusunda potansiyel yenilenebilir ve güneş enerjisi proje yatırımları için ortağı olduğu Aldo Grup bünyesindeki ALDO ENERGY S.R.L. ile 9,5 milyon euro GES (güneş enerjisi santrali) projesine imza attığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Romanya’daki 10 megawatt’lık projenin tüm izin süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere; proje geliştirme, mühendislik, ürün tedariki, inşaat, mekanik ve elektrik montaj işleri, anahtar teslim kurulum hizmetlerini üstlendi.

Şirket, 2024’ün Temmuz ayı itibarıyla inşaat çalışmalarına başlanacak tesisi 2025’in Nisan ayı sonunda tamamlayarak enerji satışına başlamasını hedefliyor.