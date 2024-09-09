Avrupalı batarya üreticisi Northvolt, çalışan sayısını azaltacak ve bazı tesislerini satacak

FT'nin haberine göre İsveçli üretici, Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen altındaki fabrikasında yaşanan sorunlar nedeniyle büyük ölçüde gecikti ve Avrupalı otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara geçme planlarını yavaşlatmasından muzdarip.

Northvolt yaptığı açıklamada katot aktif malzeme üretimini durduracağını, bir tesisi satıp yerine Çinli ya da Koreli şirketlerden alım yapacağını ve Polonya'nın Gdansk kentinde bulunan enerji depolama işi için bir alıcı ya da ortak arayacağını söyledi.

Volkswagen, Goldman Sachs, BMW, Siemens ve BlackRock tarafından desteklenen grup, maliyet düşürme planının şu anda 7.000 çalışanı olan "işgücümüzün büyüklüğü konusunda maalesef bazı zor kararlar içereceğini" söyledi. Yöneticilere göre, İsveç'te Volvo Cars ile ortak bir girişimde ve Almanya ve Kanada'da üç gigafabrika daha inşa etme planlarını da erteleyecek.