Avustralyalı giyim markası Türkiye'den çıktı
Avustralyalı Forever New, Türkiye pazarından çıktı. Markanın 23 mağazası ve online alışveriş sitesi bulunuyordu.
Avustralyalı giyim markası Forever New, Türkiye'deki faaliyetlerine son verme kararı aldı.
Forever New'dan yapılan açıklamada, orta ve uzun vadeli planları çerçevesinde aldığı stratejik karar doğrultusunda markanın 30 Ocak itibarıyla Türkiye'deki çalışmalarını sonlandırdığı belirtildi.
Açıklamaya göre, 2009 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Avustralyalı marka, Türkiye'de 23 mağazası ve online alışveriş sitesi ile faaliyet gösteriyordu.
Kaynak: Reuters