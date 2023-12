Aydem Enerji, Aydem Plus ile yenilikçi çözümler sunacak

Takip Et

Aydem Enerji bünyesinde kurulan Aydem Plus, GES kurulumu, elektrikli araç şarj istasyonları, I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikası ve enerji izleme sistemleri gibi pek çok alandaki yenilikçi çözümleriyle tüketicilerin hizmetinde. GES alanında kişileri ve işletmeleri kendi enerjisini üretmeye teşvik eden Aydem Plus, faaliyete başlar başlamaz İzmir, İstanbul, Denizli, Muğla, Aydın, Balıkesir ve Manisa’da toplam 37 MW’lık kapasiteye ulaşan kurulum anlaşmaları gerçekleştirdi ve 11 MW’lık kurulumu devreye aldı. Ayrıca, işletmelerin anlık tüketim verilerini takip etmelerine ve enerji yönetimlerini tek bir arayüz üzerinden izlemelerine yardımcı olan dijital bir platform sunan Aydem Plus, başta KOBİ’ler olmak üzere, teknik destek ve danışmanlığı da içeren bir yaklaşımla birçok işletmenin enerji verimliliğine katkıda bulunmaya başladı

Aydem Plus, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen işletmelere uluslararası ölçekte geçerli olan I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikası sunuyor. Şirket, tüm dünyada kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar için geliştirdiği Elektrikli Araç Şarj İstasyonu markası OTOWATT ile kullanıcılara genişleyen istasyon ağıyla hizmet vermeye de başladı. Aydem Plus, EPDK tarafından verilen Şarj Ağı İşletmecisi lisansını bu yılın başında OTOWATT markasıyla alarak, altı aylık lisans kurulum süresi içinde ağırlıklı Ege Bölgesi’nde olmak üzere İzmir, Denizli, Muğla, Aydın, Manisa, Balıkesir ve İstanbul’da 51 adet AC 4 adet DC olmak üzere toplamda 54 elektrikli araç şarj istasyonunun kurulumunu tamamladı.

Evler için akıllı enerji çözümleri

Aydem Plus ayrıca, şarj istasyonu yatırımı yapmak isteyen işletmelere kurulum, yazılım ve ödeme altyapıları olmak üzere anahtar teslim çözümler de sunuyor. Aydem Plus evlere yönelik ihtiyaç duyulan tüm enerji çözümlerini tek bir çatı altında topluyor. Evinin enerjisini temiz ve sürdürülebilir bir kaynak olan güneşten elde etmek isteyen tüketicilere GES kurulum hizmeti sağlarken, olası güç kesintisi anında devreye girecek enerji depolama sistemleri ile kesintisiz enerjiye erişim fırsatı sunuyor. Aydem Plus müstakil konutlarda ya da toplu sitelerde yaşayan elektrikli araç kullanıcılarına yönelik şarj istasyonu hizmeti ile de tüketicilere evlerinin konforunda şarj imkanı sağlıyor.