Aygaz, web sitesi ve mobil uygulamasıyla müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüpgaz ve otogaz segmentinde sektördeki en yüksek müşteri memnuniyetine sahip marka konumundaki Aygaz, tüketiciyi merkeze alan iş kültürüyle dijital iletişim araçlarına yaptığı yatırımlara devam ediyor.

Bu kapsamda, Aygaz web sitesi ve mobil uygulamasını yenileyen şirket, daha önce tüp satışlarının gerçekleştirildiği online.aygaz.com.tr ve cihaz satışlarının yapıldığı keyiflibahce.com portallarını aygaz.com.tr altında birleştirdi.

Böylece, Aygaz e-mağazası hem bayilerin hem de Aygaz'ın satıcı olarak bulunduğu, pazaryeri mantığıyla çalışan kapalı devre bir e-ticaret mağazasına dönüşüyor. Yeni uygulamayla müşteriler bayiler tarafından teslim edilen tüplerin ödemesini online veya kapıda seçeneklerinden biriyle yapabiliyor.

Aygaz'ın müşterilerini daha iyi tanımasına imkan sağlayan uygulamayla kullanıcılar, adreslerini girdikleri anda kendilerine hizmet veren bayileri otomatik olarak görüntüleyebiliyor. Kullanıcılar birden fazla bayiden hizmet almanın yanı sıra kendi bayilerini seçebiliyor.

Barbekü, ısıtıcı ve diğer cihazları kapsayan yüzlerce ürününün bulunduğu uygulamadan verilen tüp siparişlerinde online kredi kartı ve 4 taksitle ödeme imkanı bulunuyor. Kazanılan otogaz puanlar uygulamadan takip edilebilirken, müşterilere pek çok kampanya ve fırsat da sunuluyor.

Lansmana özel Aygaz Mobil ve aygaz.com.tr'de bulunan tüp ve dedantör harici tüm ürünlerde yüzde 20 indirim uygulanıyor. Ayrıca, kullanıcılara ilk 200 lira ve üzeri Aygaz Otogaz alımlarında uygulama üzerinden 25 lira hediye Aygaz Otogaz kazanma fırsatı sağlanıyor.