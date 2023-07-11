Aytemiz ile Ortak'tan indirim işbirliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz, kiralama pazaryeri Ortak ile yeni bir işbirliğine imza attı.

İşbirliği kapsamında Aytemiz Vaay kullanıcıları çadır ve seyahat ürünleri başta olmak üzere birçok ürünü Ortak platformu üzerinden indirimli kiralayabilecek.

Aytemiz Vaaylılar, Ortak platformunun web sitesi ya da IOS ve Android tabanlı mobil uygulamaları aracılığıyla yapacakları "ortak" etiketli tüm kiralamalarda ek yüzde 10 indirim kazanacak.

Kampanyadan yararlanabilmek için Aytemiz Vaay üzerinden alınan indirim kodunun Ortak platformunda rezervasyon detayları sayfasındaki "Promosyon Kodu" alanına girilmesi yeterli olacak.

Spor ve outdoor malzemelerinden elektronik ürünlere kadar yeniden kullanılabilir durumda pek çok ürünün avantajlı şekilde kiralanabileceği kampanya 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Ayrıca, bu kampanya kapsamında Ortak platformu kullanıcıları da Aytemiz Vaay üyesi olmaları durumunda, akaryakıtlarını indirimli alabilecek.