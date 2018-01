'Babayiğit’ olmak isteyen Bemtaş üretimi yerlileştirdi

02 Ocak 2018

İMAM GÜNEŞ

İSTANBUL- İnşaat sektöründe 22 yıldır faaliyet gösteren Bemtaş, kule vinç üretimini yerlileştirdi.

Sektöründe ilki gerçekleştiren şirket, seri üretime 2018 yılında geçecek. Aynı yıl yakın coğrafyalarda ihracata başlamayı planlayan şirket, hem ithalatı azaltmak hem de katma değer sağlamayı hedefliyor. Bemtaş Yönetim Kurulu Başkanı Candar Can, “Sektörde yüzde 95 oranında ithalat var. Yılda 250 makine giriş yapıyor. Yaklaşık 1 yıl bu proje için çalıştık. Yerli otomobil kadar değerli olduğunu düşünüyoruz. Yerli kule vinç, sektörümüzün ‘Babayiğit’i” ifadelerini kullandı.

İhracat, yakın coğrafyadan başlayacak

Can, 2004 yılında TOKİ’nin başlattığı konut projeleri kendileri için kırılma noktası olduğunu vurguladı. 5 mühendis, 25 kişilik üretim ekibi ve diğer kalemler olmak üzere 45 kişilik bir ekibe sahip olduklarını dile getiren Can, kule vinçte yerli imalata geçtiklerine dikkat çekti. Can, şu bilgileri verdi: “Kule vinçte yerli üretime Mart ayında başladık. Yaklaşık 1 yıl çalışma yürüttük, projelendirdik. Ülke ekonomisine katkı sağlamak, istihdam oluşturmak, dövizin yurtiçinde kalmasını sağlamak ve ülkemiz sınırlarını aşarak dünya genelinde yerli kule vinç markası olmayı hedefledik. Yurtdışı pazar araştırmalarımız devam ediyor. Cezayir, Gürcistan, İran, Azerbaycan’da araştırmalarımız var. Olumlu tepkiler almaya başladık. Hem fiyat avantajımız ve yüksek kalite üretimimiz tercih edilmemizi sağlayacak. 2018’de ihracata başlayacağız.”

‘Her yıl 40 milyon euroluk ithalat yapılıyor’

Bir ülke için yerli otomobil imalatının taşıdığı önemin kule vinçler için de geçerli olması gerektiğini belirten Can, “Kule vinçler de inşaat sektöründe yerli otomobil kadar önemli. Kule vinç, inşaat sektörünün ‘Babayiğit’i, lokomotifi. Sektörde kule vinçlerin ithal oranı yüzde 95. Avrupa menşeili ürünler piyasamıza zamanlarda Çin menşeili ürünlerde pazarımıza girdi. Yılda 250 kule vinç girişi var Türkiye’ye. Bunun ortalama maliyeti 40 milyon euro” diye konuştu.

Distribütörü olduğu Soima’nın da ortağı

Şirket olarak 2007 yılından itibaren kadar Portekiz menşeili Soima firmasının distribütörlüğünü yaptıklarına değinen Can, 3.5 milyon euroluk bir bütçeyle 2015 yılında firmaya ortak olduklarını aktardı. Firmanın Türkiye ve Ortadoğu distribütörlüğünü de yürüttüklerini kaydeden Can, Soima Kule Vinçleri’nin Türkiye'deki pazar payının yüzde 11- 12 oranında olduğunu söyledi.

Seri üretime başlamaya hazırlanıyor

Yerli kule vinçlerin ithallere göre yüzde 20’lik maliyet avantajı getirdiğine değinen Can, şöyle devam etti: “Seri üretime 2018 başında geçmiş olacağız. Şu an da aylık 2 makine üretiyoruz. Kapasitemizi iki katına çıkarıp, üretim sayısını 4’e çıkaracağız. Yılda 20 makine satmayı planlıyoruz. Bizim bu girişimimizin farklı girişimcilere de cesaret vereceğine ve yerli kule vinç üretici sayısının artacağına inanıyorum. Anadolu Adliyesi, Marmara Hastanesi, Emniyet müdürlüğü , Yurt İnşaatları AVM, Otel ve ağırlıklı konut olmak üzere birçok projede yer aldık. Dünya genelinde tanınır, güvenilir ve tercih edilir bir Türk markası olmak istiyoruz.”

Ereğli ve Çakırı'da yer arıyor

Şu anda Gebze’deki fabrikalarında üretime devam ettiklerini ifade eden Candar Can, şu açıklamalarda bulundu: “Dilovası’na yakın bir bölgedeyiz. Bu bölge daha maliyetli bizim için. Yeni arayışlarımız var. Ereğli ya da Çankırı civarında 15-20 bin metrekare kapalı alanda fabrika kurmayı düşünüyoruz. Buralara taşınmak maliyet açısından 5 kat daha avantajlı.

"Bemtaş'ı Bülent Ersoy'un şirketi zannedenler var "

Sektörde birçok ünlü ismin de yer aldığını kaydeden BEMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Candar Can, “Bülent Ersoy da bu sektörde yer alıyor. 22 tane makinesi var. Bizim şirketi Bülent Ersoy’un şirketi zannedenler var. BEMTAŞ’ı Bülent Ersoy Makine Teknolojileri AŞ olarak yorumlayıp beni arıyorlar” diye konuştu.