Bad Bear İspanya pazarına girecek

Mehtap HALICI

Günlük giyim modası değişiyor. Yüzde 100 Türk markası olan Bad Bear’ın CEO’su Seyhan Selçuk, standart stilden çok eğlenceli ve marjinal tarzlara yönelik ilginin artarak devam ettiğini söyledi. Selçuk, sokak modasında büyümesini sürdüren markanın ürünlerinin birçok yerel ve uluslararası satış ağında yer aldığını belirterek, “Bütün e-com sitelerinde yer alıyoruz. Büyük uluslararası bayilerde de varız. Adette ortalama yıldan yıla yüzde 22 reel büyümemiz var. Yıllık satış adedimiz 1,5 milyonu buldu. Tüm ağlar özelinde 2024’te açılacak mağazalarla ve ihracatla beraber adette yüzde 41 büyüyeceğiz” dedi.

İspanya ve Hollanda’nın ilk mağaza açmayı düşündükleri ülkeler olduğunu ifade eden Selçuk, “Herhangi biri onaylandığı anda ilk mağazayı açacağız. Arkasından 5 yıl içinde ortalama 3 mağaza daha açmayı planlıyoruz” diye konuştu. İhracatla ilgili çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Selçuk, erkek ve kadın giyimde özellikle sweatshirt ve tshirtlerde olumlu tepkiler aldıklarını belirtti. Selçuk, "Polonya ve Rusya’ya ciddi bir sevkiyatımız var. Kanada operasyonlarımız yeni başladı. İhracat, şirketin şu anda yüzde 11’ini kapsıyor. Bu oranı 2023’ün sonunda yüzde 40’lara oturtmak istiyoruz” dedi.

4 cadde, 10 AVM’de mağaza açacak

Türkiye’nin her bölgesinde 400’ü aşkın noktada satış yaptıklarını kaydeden Selçuk, şu anda İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon’da kendilerine ait 5 mağazaları olduğunu söyledi.

Selçuk, şöyle devam etti: “Türkiye’de 4 cadde mağazacılığı, 10 AVM içinde olma planımız var. Boş nokta bulamıyoruz, bulduğumuz anda 10- 15 mağaza açarız. İstanbul’da şu anda 6 önemli nokta var, boşaldığı anda hemen ertesi gün mağazayı açabilecek durumdayız. Özellikle Taksim, Şişli ve Başakşehir gibi hareketli yerlere bakıyoruz.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de daha da büyüyeceğiz.” Bad Bear’ın çoraptan bereye, pantolondan tshirte, çoraptan şapkaya kadar bütün giyim kategorilerinde olduğuna dikkat çeken Selçuk, önümüzdeki 2024 yaz sezonuna ürün gruplarına ayakkabı da ekleyeceklerini söyledi. Markanın, 2023 yılı henüz bitmeden 350 milyon TL’lik ciro gerçekleştirdiğini ifade eden Selçuk, “Ürünlerin siparişleri verildi ve tamamı satıldı. 2024 yılı için çalışıyoruz ve yüzde 40’lık bir büyüme planlıyoruz” dedi.

‘Kimse almaz’ dediler, 10. yılını kutluyor

Sokak giyiminin öncü markası Bad Bear, bu yıl 10. yılını kutluyor. Seyhan Selçuk, şöyle konuştu: “Biz işe başladığımız zamanlarda sektörde çok kabul görmedik. O zamanlar her şey renksiz ve standarttı. Biz de ürünlerimizde belli mottolar yazan hikayelerle ilerledik. Sokak dili kullandık. ‘Bunları kimse almaz, delirdiniz mi?’ diyenler oldu. Ancak müşterilerimiz pek öyle demedi. O zamanlar iyi ki delirmişiz. Çünkü bu şekilde büyüdük ve büyümeye de devam ediyoruz.”