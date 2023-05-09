BAE havalimanına Türk üretimi beton santrali
Umman Beton Santralleri AŞ, Birleşik Arap Emirlikleri’nde inşa edilmekte olan askeri havalimanında kullanılmak üzere 2 adet 120 metreküp kapasiteli mobil beton santrali ihraç etti.
Umman Beton Santralleri AŞ, Birleşik Arap Emirlikleri’nde inşa edilmekte olan askeri havalimanında kullanılmak üzere 2 adet 120 metreküp kapasiteli mobil beton santrali ihraç etti. Yüzde 100 yerli üretim olan Umman mobil beton santralleri 4 kıtada 60 ülkeye ihracat yapıyor. Bu kapsamda BAE’nin öncü taahhüt firmasıyla yapılan anlaşma çerçevesinde, 2 adet 120 mobil beton santrali 1 ay içinde proje alanına ulaştırıldı. Umman Beton Santralleri Genel Müdürü Ahmet Bağcı, “Afrika ülkelerinden peş peşe aldığımız talepler ve sevkiyatların ardından Ortadoğu pazarında da hızla ilerliyoruz. Bu pazarda kısa vadede ihracatlarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.