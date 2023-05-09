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BAE havalimanına Türk üretimi beton santrali

Umman Beton Santralleri AŞ, Birleşik Arap Emirlikleri’nde inşa edilmekte olan askeri havalimanında kullanılmak üzere 2 adet 120 met­reküp kapasiteli mobil beton santrali ihraç etti.

Haber Merkezi
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Umman Beton Santralleri AŞ, Birleşik Arap Emirlikleri’nde inşa edilmekte olan askeri havalimanında kullanılmak üzere 2 adet 120 met­reküp kapasiteli mobil beton santrali ihraç etti. Yüzde 100 yerli üretim olan Umman mobil beton santralleri 4 kıtada 60 ülkeye ihracat yapıyor. Bu kapsamda BAE’nin öncü taahhüt firmasıyla yapı­lan anlaşma çerçevesinde, 2 adet 120 mobil beton santrali 1 ay içinde proje alanına ulaştırıldı. Um­man Beton Santralleri Genel Müdürü Ahmet Bağ­cı, “Afrika ülkelerinden peş peşe aldığımız talepler ve sevkiyatların ardından Ortadoğu pazarında da hızla ilerliyoruz. Bu pazarda kısa vadede ihracatla­rımızı geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.