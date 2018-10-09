BAKİEL'den 1.1 milyar dolarlık ihracat

09 Ekim 2018

Bağlantı elemanları, kilitler, bina donanımları, el aletleri ve mobilya aksesuarları sektörlerini kapsayan BAKİEL sektöründe ihracatla ithalat arasındaki makas kapanıyor. İthalatta, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8'lik düşüş yaşanan sektörde, bu ivme yılın ilk 8 ayında da devam etti. Bu süreçte yapılan ihracat 1,11 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalat ise 1,19 milyar dolar oldu.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Sektörel olarak 2018 yılı içinde ihracatta yüzde 15’lik bir artış ve ithalatta ise artan gözetim uygulamaları ve Türkiye geneli üretim artışına bağlı olarak yüzde 10’luk bir ithalat azalışı bekliyoruz. 2018 yılı içinde yeni yatırımlar, yeni pazarlar arayışı içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

İhracatta Almanya, ithalatta Çin

Sektör ihracatı 2017 yılı içerisinde bir önceki yıla göre yüzde 14,30 artışla 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat olarak 2,06 milyar dolar ile bir önceki yıla göre yüzde 8 düşüş yaşanırken, 2018 yılının ilk 8 ayında ise 1,11 milyar dolar ihracata karşılık, 1,19 milyar dolar ithalat yapıldı.

Bağlantı Elemanları sektörünün 2017 yılında en çok ihracat yaptığı ülke Almanya olurken, ayrıca Almanya’ya gerçekleştirilen ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9’luk bir artış gözlendi. 2018 yılı Ocak – Ağustos döneminde ise en fazla ihracat yapılan ülke yine Almanya olurken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,33 artışla 204,22 milyon dolar ihracat yapıldı.

Türkiye’nin bağlantı elemanları sektöründe en çok ithalat yaptığı ülke Çin Halk Cumhuriyeti olurken, yapılan ithalat geçen yıla göre yüzde 12,6 azaldı. Türkiye’nin ithalatında en ciddi artış oranı ise yüzde 14 ile Polonya’dan yapılan ithalatta gerçekleşti. Türkiye’nin ithalatında en ciddi düşüş ise yüzde 35 ile Malezya’dan yapılan ithalatta görüldü.

Sektör, 350 bin kişilik istihdam yarattı

Bağlantı elemanlarının mevcut görünümü olarak bakıldığında şuan dünya sektör ihracatının 140 Milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Tecdelioğlu, bu konuda başı 31 milyar dolarlık ihracatla Çin'in çektiğini kaydetti. Türkiye'nin 2017 yılı içinde gerçekleştirdiği 1,4 milyar dolar ile dünya genelinde 24.sırada yer aldığını ve dünya geneli ihracattan ancak yüzde 1 pay alabildiğinin altını çizen Tecdelioğlu, üretim anlamında Türkiye genelinde 10 binin üstünde ihracatçı ve imalatçı firma bulunduğunu, bu firmaların da iş gücü piyasasına 350 bin civarında bir istihdam yarattığına dikkat çekti.

Hedef ülkeler belirlendi

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yaşanan gerek siyasi ve gerekse sosyal olaylardan ötürü sektörün bölgeye yaptığı ihracatta kan kaybedildiğini vurgulayan Tecdelioğlu, "Bu kan kaybını ABD, Meksika, Avrupa pazarlarına yönelerek gidermeye çalışıyoruz, bu konuda da belirlediğimiz hedef ülke fuarlarına gerek milli katılımlarla ve gerekse sektörel ticaret heyetlerimizle ilişkilerimizi geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Ayrıca 2018 yılı içerisinde sektörel anlamda ABD, Meksika, Almanya, Polonya ve BAE kendimize hedef ülkeler olarak belirledik ve bu ülke fuarlarına gerek milli katılımlarla ve gerekse Ur-Ge projemiz kapsamında ticaret heyetleri düzenleyeceğiz" diye konuştu.

'Ar-Ge ve inovasyon atılımlarına girişilmeli'

Öncelikli olarak Ar-Ge ve inovasyon gibi sektörde ürün gamında fark yaratacak atılımlara girişilmesi gerektiğine dikkat çeken Tecdelioğlu, şunları söyledi: "Bu konuda Ar-Ge harcamalarımız 2016 yılı içerisinde 25 milyar dolar ile GSYİH’nın yüzde 1'ine denk gelmektedir. Avrupa, ihracatımızda olduğu kadar sermaye yatırımlarında da ön sırada yer almaktadır. Bu yatırımların artacağı görüşündeyiz. 2018 – 2020 yılları orta vadeli programımızda ihracatımızın Türkiye geneli olarak 195 milyar dolar seviyelerini göreceğini ve sektörel olarak 2,5 milyar dolar seviyelerini yakalayacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca ülke olarak 2018 yılı sonunda yüzde 6 olan büyüme tahminimiz var. Ülke olarak yüzde 6 oranında büyümenin yanında, sektör olarak yüzde 16 büyüme kaydettik."

'Filmaşin üretimi yapan firmalar desteklenmeli'

Bağlantı elemanlarında vida, cıvata gibi çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu 24 mm ve üzeri çelik filmaşin üretiminin desteklenmesi talep eden Tecdelioğlu, "24 mm üzeri çelik kangal filmaşin üretimi ülkemizde ne yazık ki yapılamamaktadır; bu konuda filmaşin üretimi yapan firmaların desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, kayıt dışı üretimin etkili denetimlerle önlenmesi de gerekmektedir" şeklinde konuştu