Bakiyem yurtdışında büyüyecek

Birol BOZKURT

52 sektörde 5 bin şirketin kullandığı Bakiyem, başarısını yurt dışına taşımaya hazırlanıyor. Bu yılın sonuna kadar Azerbaycan ve Güney Afrika operasyonlarını başlatacakları bilgisini veren Bakiyem CEO’su Umut Yalçın, “Türkiye’de cep telefonlarını POS’a çeviren ilk finteklerden birisi biziz.

Bakiyem, 5 yılda ödeme sistemleri pazarında Türkiye’deki en önemli entegratörlerden biri haline geldi. Özellikle sıfır yatırım maliyeti ile şirketlerin bütün ödeme süreçlerini tek bir platformdan ve bütün ERP’lere entegre çalışması ile sağlamış olduğumuz fayda bizi 2023 yılında rekor bir büyümeye getirdi. Şimdi bu başarımızı globale taşımaya hazırlanıyoruz.

Şu anda dünyadaki önemli birkaç ödeme şirketiyle görüşme halindeyiz. Azerbaycan, Güney Afrika ve Avusturya yurt dışında ilk hedeflediğimiz ülkeler arasında yer alıyor. 450 milyon nüfusun yaşadığı Türki Cumhuriyetlere Azerbaycan üzerinden açılacağız. Amacımız yerli fintek teknolojilerinin gücünü yurtdışına taşımak” diye konuştu.

KOBİ’lere dijital ödeme çözümleri sunuyor

Bakiyem.com’un sektörlere getirmiş olduğu en büyük yeniliğin bütün online ödemenin tek bir ekrandan yönetiliyor olması olduğunu söyleyen Umut Yalçın, “En önemli özelliğimiz alışkanlıkları değiştirmeden düşük maliyetler ile şirketleri dijitalleştiriyor olmamız.

Bizler online ödemenin sadece kredi kartı ile e-ticaret olduğunu düşünüyoruz ancak şirketler için gelen havale-EFT ve DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) de birer online ödeme. Biz bu üç ödeme yönteminin tek bir platformdan yönetilmesini sağlıyoruz.

Ayrıca ERP ve Muhasebe Programları ile yapmış olduğumuz entegrasyonlar sayesinde hem iş gücünün daha verimli kullanılmasını, hem de veri aktarımındaki hataların ortadan kalkmasını sağlıyoruz. Şirketlerin yıllardır kullanmış olduğu ve alışkanlık kazandıkları yöntemleri değiştirmeden satış işlemlerini cari işlemlerini distribütör ve bayi ağlarını raporlanır bir şekilde yönetmelerini de sağlıyoruz” dedi.

Bugüne kadar 2 yatırım aldı

Gazi Üniversitesi Teknokent’te yer alan Bakiyem, kolay, hızlı ve düşük maliyetlerle ödeme almak isteyen firmalara online çözümler sunuyor. Kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınmasına ciddi katkısı olan firma, bugüne kadar Bankalararası Kart Merkezi (BKM) eski Genel Müdürü ve Turkish Bank Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Özinal’ın yanı sıra Alesta Yatırım’dan iki kez yatırım aldı.

İlk yatırımını 2020 yılında 1 milyon dolar değerlemeyle alan şirket 6 ay sonra da 2 milyon dolar değerlemeyle bir yatırım daha aldı. Bir diğer yatırımları Shopalm hakkında da bilgi veren Umut Yalçın, “Kadın girişimcilerin sosyal medya üzerinden ürün satıp para kazanma olanağı sunan dijital mağaza Shopalm, bugüne kadar binden fazla kadına gelir yarattı. Shopalm aylık 8 milyon TL işlem hacmine ulaştı” dedi.