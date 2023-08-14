Balparmak’ın Genel Müdürü Ali Bozer oldu

43 yıldır bal ve diğer arı ürünlerini en doğal ve sağlıklı haliyle sofralara taşıyan Balparmak’ın genel müdürlüğüne, hızlı tüketim ürünleri sektörlerinin deneyimli ismi Ali Bozer atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Ali Bozer, MBA yüksek lisans derecesini Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı.

1999’da Colgate Palmolive’de Satış Temsilcisi olarak başladığı profesyonel kariyerine, Henkel’de Bölge Müdürü ve Modern Kanal Türkiye Satış Müdürü (2000 – 2007), L’Oréal’de Modern Kanal Türkiye Satış Müdürü (2007-2009), Barilla’da Orta Doğu ve Afrika Satış Lideri (2009-2014) olarak devam ettikten sonra, Nisan 2014’te Kraft Heinz Türkiye Genel Müdürlüğü’nü üstlendi (2014-2017). Sonrasında Eylül 2017 ile Şubat 2022 arasında Hero Group’un Türkiye Genel Müdürü olarak Türkiye ve CIS pazarlarının sorumluluğunu üstlendi. Son olarak Dr. Oetker Türkiye’de Satış, Pazarlama, Halkla İlişkiler, İnsan ve Kültür, Ar-Ge ve Kalite Sağlama Bölümlerinden sorumlu Eş Genel Müdürlük görevini yürüten Bozer, Temmuz 2023 itibarıyla Balparmak bünyesine Genel Müdür olarak katıldı.