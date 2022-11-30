Bambi Yatak, 682’nci mağazasını İstanbul’da açtı

Bambi, 200 metrekare alan üzerine kurulu 2 katlı yeni mağazasın­da yenilikçi uyku teknolojileri ile ev tekstili, aksesuar ve bahçe ürünlerini de kullanıcı­sıyla buluşturacak. Hikâyesi olan ürünlerle Türkiye’deki yatak sektöründe fark yaratan işlere imza atan Bambi Yatak, İstanbul’daki 141’inci mağazasının açılışını Tuzla’da ger­çekleştirdi.

Marmara Bölgesi'ndeki mağaza yapılanmasını Tuzla’da hizmete açtığı yeni mağazayla güçlendiren Bambi, toplam ma­ğaza sayısını da 682’ye çıkardı. 200 metreka­re alan üzerine kurulan 2 katlı yeni mağaza­da Ar-Ge ile geliştirilen ürünlerin yanı sıra konforlu uyku deneyimini sağlayan tüm ürün grupları yer alıyor. Yılsonuna dek yurt içinde 700 mağaza hedefi doğrultusunda sürece hız veren Bambi Yatak, Tuzla’daki yeni mağaza­sıyla hizmet alanını genişletti.