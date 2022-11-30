Bambi Yatak, 682’nci mağazasını İstanbul’da açtı
Uzun yıllara dayanan birikimiyle Türkiye yatak sektöründe yeniliklere imza atan Bambi Yatak, yeni mağazasını İstanbul’un Tuzla ilçesinde açtı.
Bambi, 200 metrekare alan üzerine kurulu 2 katlı yeni mağazasında yenilikçi uyku teknolojileri ile ev tekstili, aksesuar ve bahçe ürünlerini de kullanıcısıyla buluşturacak. Hikâyesi olan ürünlerle Türkiye’deki yatak sektöründe fark yaratan işlere imza atan Bambi Yatak, İstanbul’daki 141’inci mağazasının açılışını Tuzla’da gerçekleştirdi.
Marmara Bölgesi'ndeki mağaza yapılanmasını Tuzla’da hizmete açtığı yeni mağazayla güçlendiren Bambi, toplam mağaza sayısını da 682’ye çıkardı. 200 metrekare alan üzerine kurulan 2 katlı yeni mağazada Ar-Ge ile geliştirilen ürünlerin yanı sıra konforlu uyku deneyimini sağlayan tüm ürün grupları yer alıyor. Yılsonuna dek yurt içinde 700 mağaza hedefi doğrultusunda sürece hız veren Bambi Yatak, Tuzla’daki yeni mağazasıyla hizmet alanını genişletti.