BankPozitif’in aktif büyüklüğü 1,4 milyar TL’yi aştı

Kurulduğu günden bu yana, Türkiye ekonomisine 7,5 milyar doların üzerinde kredi sağlama başarısına imza atarak sektörde önemli bir oyuncu olmayı başaran BankPozitif, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde 1 milyar 413 milyon TL aktif büyüklüğe ulaştı. Banka, 2023 yılında bireysel, ticari, yatırım ve fintek bankacılığında müşterilerinin ihtiyaçlarını 7/24 kesintisiz olarak karşıladı.

”Büyüme stratejilerimiz güçlü şekilde işliyor”

Değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, 2023 yılını hedefler doğrultusunda başarılı finansal sonuçlarla geride bıraktıklarını belirterek, “Cumhuriyetimizin 100’üncü, bankamızın 25’inci yılına ulaşmanın gururuyla girdiğimiz 2023 yılında, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmiş bulunmaktayız.

Bugüne kadar 2 milyondan fazla insanımızın hayatına dokunduk. Bu sonuçlar, bankamızın uzun vadeli gelişim, verimlilik ve büyüme stratejilerinin güçlü şekilde işlediğini ve hedeflerimize sağlam adımlarla yol aldığımızı bir kez daha ortaya koyuyor.” Dedi.

“Türkiye ekonomisine desteğimiz sürecek”

Erkan Kork, bundan sonraki süreçte de Türkiye ekonomisine desteklerini kesintisiz bir şekilde sürdüreceklerini kaydederek, “Ülkemiz, istiklâlden istikbale giden yolda bir asrı geride bırakırken; Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış girişimcilerin gayretiyle ekonomimizin güçlenmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz.

BankPozitif olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda üretime, ihracata, istihdama ve yatırıma yönelik desteğimiz sürecek; tüm sektörlerde inovatif dönüşümle yerli ve milli kalkınma stratejilerinin ülkemiz ekonomisine katkı sunması için çalışmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

”Yapay zeka ile daha geniş bir müşteri tabanına hizmet sunacağız”

2024 yılında dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık vererek, yapay zekâ ile daha geniş bir müşteri tabanına hizmet sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Kork, sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknoloji yatırımlarımız ve bankacılık uygulamalarını kolaylaştıran dijital çözümlerimizle, zahmetsiz bir müşteri deneyimi sağlamak için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde ise üretken yapay zekâ teknolojisi odağımızda olacak. Mevcut verileri analiz etmenin ötesinde, yeni veri üreterek yeni içerik ortaya koyabilen üretken yapay zekâ ile daha geniş bir müşteri tabanına daha yüksek kalitede hizmet sunabileceğiz. Aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın ve yeni yeteneklerin mutlu ve üyesi olmaktan gurur duydukları kurum olmaya devam edeceğiz.”