Banvit BRF, İleri İşlem Tesisi'nin ek bölüm açılışıyla 55. yaşını kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021'den beri inovasyon ve büyüme odaklı yatırımlar gerçekleştiren şirket, yeni yaşında üretim kapasitesini artırırken istihdama ve Türkiye'ye katkı sunmaya devam ediyor.

Banvit BRF'nin 2021'de başlattığı yatırım hamlesinin 36 milyon dolar tutarındaki kısmı tamamlanmış oldu.

Kaplamalı ve pişmiş ürünler ile şarküteri ürünlerinin üretildiği Bandırma İleri İşlem Tesisi'nin yeni bölümünün açılışıyla Banvit BRF'nin bu tesisteki üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 45 ila 50 artabileceği belirtiliyor.

Sofralara değer katmaya devam edecek

Banvit BRF, İleri İşlem Tesisi'ndeki ek bölümün açılışı ile ürün portföyündeki nuget, schnitzel, kebap, burger ve köfte gibi ürünlerle sucuk, salam, sosis gibi şarküteri ürünlerini çeşitlendirerek sofralara değer katmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Banvit BRF Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gündüz, bu yeni yatırımla pazardaki yerlerini daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İleri İşlem Tesisimizin ek yatırımıyla ülkemize olan katkılarımızı artıracak olmaktan dolayı mutluyuz. Ürün portföyümüze yeni ürünler eklemeye devam ederek büyümemizi ağırlıklı olarak inovatif ürünlere odaklanarak sağlayacağız. Kapasitelerimizin artışına bağlı olarak üretimden lojistiğe kadar farklı alanlarda istihdam sağlamayı sürdüreceğiz. Bu katkılarımızın yanı sıra yatırımlarımızda sürdürülebilirliği de muhakkak gözetmeye devam edeceğiz. Yeni yatırımlarımızın hem ülkemize hem de şirketimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."