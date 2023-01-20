BAT, ‘en iyi ikinci işveren’ ödülü aldı

Araştırmada şirketler, insan stratejisi, iş ortamı, yetenek alımı, öğrenme, kapsayıcılık ve çeşitlilik gibi 20 farklı kriterde değerlendirmeye tabi tutuldu.

Söz konusu değerlendirmeler neticesinde BAT’ın altıncı kez, Avrupa ve Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında gösterildiğini kaydeden BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü Güliz Dalaman Yakmacı, tüm dünyadan şirketlerin yer aldığı global sıralamada ise ilk 15 şirket arasında yer aldığını söyledi. Yakmacı, “BAT ayrıca, Türkiye’deki şirketler arasında da ikinci sıraya yükselerek tarihi bir başarıya imza attı” dedi.