Batı Polimer'den geri dönüşüme dev yatırım

Özlem SARSIN

İzmir’in önde gelen şirketlerinden BTP Grubu’nun amiral gemisi Batı Polimer’in Genel Müdürü Berat Güzelel, sektörün son durumunu ve şirketin yatırımlarını DÜNYA’ya değerlendirdi.

Sektördeki konumlarını, yeni sanayi yatırımları ve şirket satın almaları ile büyüttüklerini vurgulayan Güzelel, Türkiye’de geri dönüşüm sektörünün olması gereken seviyenin çok altında bulunduğuna dikkat çekerek, hammaddede yüzde 88 oranında ithalata bağımlı olan sektörde yüksek teknolojili geri dönüşüm tesislerine ihtiyacın her geçen yıl artacağını belirtti.

Yatırım Aliağa OSB’de yapılacak

Batı Polimer’in Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 15 bin metrekare arazisinde inşasına başlanan tesisin, 2024 yılının son çeyreğinde devreye girmesini hedeflediklerini kaydeden Güzelel yatırımla ilgili şunları söyledi: “Yaklaşık 200 milyon TL’ye mal olacak bu yatırımla ülkemize, ihtiyaç duyduğu inovatif ve yüksek teknolojili bir geri dönüşüm tesisi kazandırmak istiyoruz.

Hedefimiz ilk aşamada aylık bin ton kapasite ile polietilen ve polipropilen hammaddeden imal edilmiş plastik ürünlerin toplanarak geri dönüşümünü sağlamak. Hem ihracat yapacak hem de iç piyasa ihtiyacını karşılayacağız.

Geri dönüşümünü sağlayacağımız malzemeleri başta Avrupa olmak üzere yurt dışından temin edeceğiz. İç piyasadan bu kadar malzemeyi bulmak zor. Plastik atık toplayan bu alanda uzmanlaşmış ciddi firmalar ile işbirliği yapacağız. Yeşil Mutabakat sürecinde, ülkemizden Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelere ihraç edilecek her türlü sanayi ürünün içerisinde belirli oranlarda geri dönüştürülmüş malzeme kullanmak zorunlu olacak. Plastik de bu sektörlerin başında geliyor.

Bugün hayatımızın her alanında bulunan plastiğin, daha yüksek derecede katma değer yaratması için geri dönüşüm sektörümüzün dünyadaki örneklerine uygun şekilde gelişmesi gerekiyor. Bugün itibarıyla Türkiye’de geri dönüşüm deyince sokaktan pet şişe ya da gazete kağıdı toplamak akla geliyor. Oysa her sektörde geri dönüştürülebilir malzemeler var ve bu ürünler birkaç kez geri dönüştürülerek tekrar üretim süreçlerinde kullanılıyor.

Bu nedenle hemen her sektörde geri dönüşüm önem kazanacak ve bu alana yapılacak yatırımlar artacak. Biz de Yeşil Mutabakat süreçlerine uygun olarak, ihracata odaklanan; bilgi ve teknoloji yoğun bir yatırımı ülkemize kazandırmak istiyoruz.”

Geri dönüşüm sektörünün, cari açık dostu bir sektör olduğunu kaydeden Berat Güzelel, Türkiye’nin mevcut büyüme trendini sürdürmesi halinde 2050 yılında geri dönüşümde 73 milyar dolarlık bir sektör büyüklüğüne kavuşmuş olacağı bilgisini verdi. Küresel plastik tüketiminin sadece yüzde 8’inin geri dönüştürüldüğünü hatırlatan Güzelel, 2035 yılına kadar geri dönüştürülmüş plastiklerin tüketimini, toplam tüketimin yüzde 30’na ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Polimer fiyatları firmaları zorluyor

Batı Polimer Genel Müdürü Berat Güzelel, polimer fiyatlarında son iki yılda yaşanan volatilitenin, şirketleri çok zor durumda bıraktığını söyledi. Kâr marjlarında yaşanan düşüşlerin bilançolara da yansıdığına işaret eden Güzelel, küresel fiyatlardaki dengesizliklerin yol açtığı bu durumun, Türkiye’deki yüksek enflasyon ile birleşince sorunu büyüttüğünü sözlerine ekledi.

Güzelel, “Hammadde fiyatlarının sert düşmesi veya sert şekilde yükselmesi bizim sektörümüze her zaman zarar verir. Bu nedenle stabilite bizim için hayati önemdedir. Yaşadığımız yüksek enflasyon, fiyatlama davranışlarında ciddi sıkıntı yaşatıyor. Çoğu firma ürettiği ürünün fiyatını belirlemekte sıkıntı yaşıyor. Türk Lirası kredilere ulaşmaktaki zorluklar işin bir başka boyutu. Likidite pencerelerinin açık olması, imalat sanayimiz için çok kritik derecede önem taşıyor” dedi.