Bayer, girişimcileri ‘Dijital Sağlık ve Tarım Girişimleri Haritası’na katılmaya davet ediyor

Türkiye’deki girişimcilerin ve startup ekosisteminin gelişimine yedi yıldır Hackquarters by Tenity ile birlikte düzenlediği “G4A Girişim Hızlandırma Programı” ile destek veren Bayer, sağlık ve tarım alanındaki girişimleri tanıtmak amacıyla hazırladığı “Türkiye Dijital Sağlık ve Tarım Girişimleri Haritası”nı güncellemeye hazırlanıyor.

İnovasyonun tüm iş dünyasında etkili bir şekilde yaşatılması ve yaygınlaştırılabilmesi için oluşturulan haritanın, sağlık ve tarım alanındaki girişimlere yer vermesi hedefleniyor. G4A Girişim Hızlandırma Programı kapsamında iki yılda bir hazırlanan haritaya katılım için başvurular 10 Haziran’dan itibaren alınmaya başlıyor. Başvurular 12 Temmuz’a kadar yapılabilecek.

İletişim Desteği Verilecek

Türkiye Dijital Sağlık ve Tarım Girişimleri Haritası’nda yer almak isteyen sağlık ve tarım alanındaki girişimci şirketlerin; logo, şirket unvanı, çalışma alanı ve mevcut internet sayfalarının iletişim detaylarını başvuru formunda belirtmeleri gerekiyor.

2024 yılı Türkiye Dijital Sağlık ve Tarım Girişimleri Haritası’nın; yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerinden akıllı tarım teknolojilerine, hastane ve eczane çözümlerinden telesağlığa kadar tarım ve sağlıkla ilgili birçok alt başlığı içermesi planlanıyor.

Yapılacak değerlendirme sonucunda haritada yer alacak startup şirketleri Temmuz ayı sonunda açıklanacak. Bayer; sosyal medya hesaplarında, çeşitli mecra ve platformlarda “Türkiye Dijital Sağlık ve Tarım Girişimleri Haritası”nı paylaşarak startup’lara iletişim desteği de sağlayacak.