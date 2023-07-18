Baykar'dan Suudi Arabistan'la teknoloji ve üretim anlaşması

Baykar tarafından yapılan açıklamada Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile yapılan sözleşme hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Yapılan kapsamlı anlaşmayla birlikte önümüzdeki süreçte iki ülkenin yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda da iş birliği gerçekleştirilecek" denildi.

Ayrıca anlaşma kapsamında ihraç edilecek Akıncı taktik İHA'ların Suudi Arabistan hava ve deniz kuvvetlerinde görev yapacağı belirtildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar imzalanan sözleşmeyi, "İki ülke arasındaki derin bağları güçlendiren önemli bir adım atıyoruz. İmzaladığımız anlaşma, insansız hava araçları teknolojisi alanında yeteneklerimizi artırırken, Suudi Arabistan'ın yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin gelişmesine katkıda bulunacak" diyerek değerlendirdi.

Yıllık cirosu 1,4 milyar dolar

Bültende yer alan bilgiye göre TB2 ve Akıncı İHA'ları üreten şirket, geçen yıl kaydettiği 1.4 milyar dolar cironun 1.2 milyar dolarını ihracattan elde etti.

Daha hafif bir İHA modeli olan TB2'nin ihraç edildiği ülke sayısı 30, daha yüksek miktarda yük ve mühimmat taşıyabilen Akıncı'nın ihraç edildiği ülke sayısı altı oldu.