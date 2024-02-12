Baymak, kapasite artışıyla satışlarını yüzde 20 artıracak

Mehmet Hanifi GÜLEL

İklimlendirme sektörünün önde gelen firmalarından BDR Thermea Grup bünyesinde faaliyet gösteren ve bu yıl 55’inci kuruluş yılını kutlayan Baymak, yeni dönemde satış ve üretim kapasitesini artırarak, pazarda büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Firma, bu yıl kombi ve klima satışlarında yüzde 20, ısı pompasında ise yüzde 100 büyüme hedefliyor.

Üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar yaptıklarını kaydeden Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı, üretim üslerinde yeni boyler hattı için 8,2 milyon euro yatırım yaptıklarını bildirdi. Söz konusu yatırımın 2025 Eylül tarihinde tam kapasiteyle devreye almayı planladıklarını dile getiren Canlı, ‘’Yeni yatırımımızı bu yılın ortasında yarı kapasite ile devreye alacağız. Emayeli ve emayesiz olmak üzere 2 ayrı ürün için montaj hattı olacak.

Kaynak ve emaye hattı kurulacak. Böylece mevcut üretim kapasitemize 175 bin adete eklemeyi planlıyoruz. Bununla birlikte 138 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, emaye hattında yer alan kurutma hattında doğal gazın yerine elektrik kullanılacak. Sürdürülebilirlik kapsamında tüm makinelerde yeşil enerji kullanacağız. Fabrikamızda PV hattımız sayesinde 216 kw elektrik üretiyoruz, bu da fabrika ve ofiste kullanılan enerjinin yüzde 5’ini karşılıyor’’ dedi.

Hedef ısı pompasında yüzde 100 büyümek

Baymak’ın pazarda marka bilinirliğinin yaklaşık yüzde 82 olduğunu ifade eden Canlı, firma olarak iklimlendirme sektörü ve tesisat ihtiyaçlarında baştan sona sağlayabilecekleri çok zengin bir portföye sahip olduklarını bildirdi. Pazarda kombide yüzde 12, ısı pompasında yüzde 14 ve klimada ise yüzde 6 civarında paylarının bulunduğuna değinen Canlı, “Geçen yıl Türkiye’de ısı pompası satışlarımızda yüzde 54 büyüdük.

Bu rakamı daha yukarı çıkarabilirdik ancak nisan, mart ve mayıs aylarında yok sattık. 2024’teki ısı pompası hedefimiz ise yüzde 100 büyüme elde etmek. Kombideki 2023 yılı büyümemiz ise yüzde 24 civarına denk geliyor. Pazar payımızın yüzde 12 civarına çıktığını düşünüyoruz. Pazarın toplam kapanış verileri 1 milyon 350 bin olmasını bekliyoruz. Kombide bu yıl hedefimiz yüzde 20’lik bir büyüme daha kaydetmek.

Klimada ise ciddi bir talep var ve 2023’te yüzde 30 artan satışlarımızı bu yıl 100 bine çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca, yeni lansmanını yapmayı planladığımız DDR klimanın verimlilikle dikkat çekiyor. A++ özellikli ürünümüz bu kategorideki diğer ürünlerle kıyaslandığında yüzde 15 daha verimli olmakla birlikte sezonsal verimlilik değeri 7,5’a kadar çıkıyor.

Ürün özellikleri açısından mikro gözeneklerle rüzgârsız serinletme özelliği ve UV teknolojisi özellikleri öne çıkıyor. Öte yandan Türkiye’de yüzde 20 hidrojen ve doğal gazla çalışan ilk kombi Baymak Lunatec üretimi 2021 yılında başladık. Söz konusu kombi Hollanda'da kullanılıyor, Türkiye’de ise Konya’da hidrojen denemeleri yapılıyor’’ diye konuştu.

Bu yıl yüzde 64 büyüme bekliyor

2023 yılını yüzde 66 büyümeyle kapattıklarını ve toplam cirolarının 200 milyon Euro’ya ulaştığını açıklayan Pınar Canlı, bu yıl Baymak ve De Dietrich yurt içi satışlarda büyüme hedeflerinin yüzde 64 olduğunu iletti. Türkiye’den 65 ülkeye ihracat yaptıklarına dikkat çeken Canlı, ‘’Avrupa ülkelerinden Japonya’ya kadar birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. En çok ihracat yaptığımız ilk beş ülke sırasıyla Arjantin, Azerbaycan, Gürcistan, Danimarka ve Fransa yer alıyor. İhracat yapığımız pazarlarda boyler ürün grubunda rekabetçiyiz’’ açıklamasında bulundu.

Pazarlamada değişiklik ile sahaya ve müşteriye daha yakın olacak

Türkiye’de, 600’ün üzerinde bayi, 2 bin 100’den fazla satış noktası ve 300’ün üzerinde yetkili servis noktalarının bulunduğunu aktaran Pınar Canlı, yeni dönemde pazarlama planlarında değişikliğe gittiklerini duyurdu. Gelişen ve değişen pazarın büyümesine önderlik etmek istediklerini ifade eden Canlı, ‘’Bunun da tüketici tarafından başlayacağına inanıyorum.

Çünkü ısı pompası ve kombi arasındaki fark tüketici dilinde tam algılanmıyor. Bizim pazarlamadaki ana vizyonumuz biraz daha tüketici diline bunu dönüştürmek. Isınma anlamında tüketicinin anlayabileceği basit bir terminolojiye döndüreceğiz. Şimdi PV ile birlikte onun hesaplarını tekrardan yapıyoruz ve hızlı bir dönüşüm olacağını bekliyoruz. Bunun için ticari modelimizi sıfırdan kurguladık.

Pazarda sahaya ve müşteriye daha yakın olmak ve daha etkin çözümler bulabiliriz. İlk defa geçtiğimiz aralık ayında ortak iş planlama sürecini başlattık. Tek tek dağıtıcılarımızı çağırıp, gelişim alanlarımızı aktardık. Ticari modelimizi kurgularken tüketici beklentileri doğrultusunda geleceğin 10 yılına göre şekillendiriyoruz’’ dedi.