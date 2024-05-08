Baymak’ın Yeni Genel Müdürü Ülkü Özcan Oldu

İklimlendirme sektöründe 55 yıllık geçmişe sahip olan Baymak’ın Genel Müdürlük görevine Ülkü Özcan atandı. Özcan, 1 Mayıs 2024 itibariyle Baymak Genel Müdürü olarak görevine başladı.

25 yılı aşkın deneyim

Çok uluslu işletmeler ve saygın Türk kuruluşlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip, Galatasaray Lisesi ve Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu olan Ülkü Özcan, kariyerine yapı malzemeleri sektöründe başladı. Özcan, daha sonra dünyanın önde gelen markalarından biri olan Çimsa’da çalışmalarını sürdürdü. Çimsa’da CEO’luk görevine terfi eden Özcan, Türkiye’deki altı çimento fabrikası ve dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan iştiraklerinin organik ve inorganik büyümelerine liderlik etti. Ülkü Özcan son üç yıldır, enerji ve telekomünikasyon kabloları üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren çok uluslu bir şirket olan Prysmian’da Türk Prysmian Kablo’nun CEO’su olarak görev yaptı.