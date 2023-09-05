BEBKA’dan Eskişehir’e 700 milyon TL’lik destek

AYŞE KAYTAN UYÇAK

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda özellikle Eskişehir Sanayi Odası’nın Mesleki Eğitim Merkezi ile Eskişehir Ticaret Odası’nın Fuar ve Kongre Merkezi projesine günümüz tutarı ile 90 milyon TL kaynak sağlandığını ifade etti. Böylece 177 milyon TL’lik yatırımın gerçekleşmesine olanak sunduklarını aktaran Durak, BEBKA’nın Eskişehir özelinde sağladığı destekleri DÜNYA’ya anlattı.

Durak, Eskişehir’de hayata geçirdikleri toplam 277 projede yaklaşık 700 milyon TL’lik destek sağladıklarının bilgisini vererek, toplam bütçesi 1,1 milyar TL’nin üzerinde projenin de hayata geçmesine katkı verdiklerini dile getirdi. Bölge planları konusunda yerel ve Bakanlıklar seviyesindeki kurum görüşlerinin alınma sürecini tamamladıklarını anlatan Durak, "Yılsonuna kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Politikaları Kurulu ve Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe gireceğini öngörüyoruz” dedi.

Yeşil dönüşüme 200 bin lira hibe

Durak, BEBKA’nın Teknik Destek Programı’na ek olarak sadece Eskişehir’e özel ilan ettiği “Üreten Şehirler Tematik Destek Programı” kapsamında, kentte imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların temiz üretim süreçlerini destekleyeceklerini açıkladı.

Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı’na başvuruların devam ettiği duyuran Durak, “Eskişehir’de imalat sanayisinde verimliliğin artırılması ve çevreye duyarlı üretim desteklenmesi amacıyla temiz üretim etüdü, karbon ayak izi hesaplanması ve ardından azaltım stratejilerine ve gerekli yatırımlara dönük rapor hazırlanması süreçlerine destek vereceğiz.

Bu amaçla Bakanlığımız tarafından programa 4 milyon TL bütçe ayrıldı. Başarılı bulunan projelere 200 bin TL’ye kadar yüzde 100 oranında hibe desteği sağlıyoruz. Bu program için üç sektör belirlendi. Bu sektörler; gıda ürünleri ve içecek imalatı, metalik olmayan mineral ürünleri imalatı ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı. Bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın projelerini 31 Ekim 2023’e kadar bekliyoruz” diye konuştu.

Kırsal kalkınma ve sosyal gelişmeye önemli destek

Zeki Durak, Eskişehir’de bugüne kadar kırsal kalkınmaya yönelik 5 programda, 34 projeye yaklaşık 80 milyon TL destek vererek yaklaşık 120 milyon TL’lik yatırımın kırsal alan için geliştirilmesini sağladıklarını aktardı.

Yine sosyal alanlara yönelik olarak bakanlığın yürüttüğü “Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı” (SOGEP) kapsamında da 2019 yılından bu yana Eskişehir’de 4 projeye destek sağladıklarını anlatan Durak, bu projelerde yaklaşık 10 milyon TL destek sağlayarak 17 milyon TL değerinde projenin hayata geçmesine katkı sunduklarını belirtti. Durak ayrıca, Eskişehir’in kırsal 12 ilçesinde detaylı bir araştırma yapmak için sahaya inerek raporlar hazırladıklarını kaydetti.

BEBKA’nın Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve MEGEM iş birliğiyle hayata geçirdiği “İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları” kapsamında, 235 kişiyi sanayide iş sahibi yaptıklarını anlatan Durak, “Ayrıca Eskişehir Sanayi Odası iş birliği ile düzenlenen İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kurslarımız kapsamında mekatronik uzmanlık programını tamamladık” ifadelerini kullandı.

5 yılda 950 kişiye danışmanlık hizmeti

Zeki Durak, BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi'nin koordinasyonunda yürütülen yönetim danışmanlığı programında, TÜRASAŞ ile iş birliği yaparak 41 sektör çalışanına yönelik çeşitli eğitimler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Eskişehir Yatırım Destek Ofisi tarafından teşvik sistemi ve diğer devlet destekleri hakkında yatırımcılara bilgilendirme, danışmanlık, yönlendirme ve yatırım süreç takibi konusunda destek sağlandığını dile getiren Durak, son beş yıl içinde yaklaşık 950 kişi ve kuruma bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sağladıklarını ifade etti.

Girişimcilere fon sağlayan sistem oluşturdu

Durak, “Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik 5 yıldır sonuç odaklı program yürütüyoruz. Bu program çerçevesinde çeşitli hızlandırıcı programlar yürüttük. Teknoloji transfer ofislerimiz ARİNKOM ve ETTOM’la çalıştık. Yatırımcı adayı iş insanlarının nasıl startup yatırımcısı olabileceğine ilişkin bir seminer dizisini Invexen ve startups.watch ile birlikte organize ettik. Son olarak da 100 milyon TL’lik programımızla girişim sermayesi yatırım fonlarına ortak oluyoruz. Bu ortaklıkla bölgemizde yer alan geleceğin Turcorn’larına fonlarla birlikte yatırım yapıyoruz” dedi.