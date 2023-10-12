Beko, Cumhuriyet’in 100. yılında 100 kadın bayi hedefine ulaştı

Beko, kadınları girişimciliğe teşvik etmek ve bayi ekosisteminde kadın temsiliyetini artırmak üzere 2019 yılında başlattığı Beko 100 Kadın Bayi Projesi’nde ilk hedefine ulaştı. Beko’nun 100 kadın bayisi Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak Ankara’da düzenlenen 3. Beko Kadın Bayi Zirvesi’nde bir araya geldi. Bayiler, Arçelik ve Beko yöneticileriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

“Kadın bayi oranını 2026’ya kadar yüzde 25’e yükselteceğiz”

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, projeye başladıklarında bayi ekosisteminde kadın oranının yüzde 1’in altında olduğunu hatırlatarak, “4 yıl içinde bu oranı yüzde 10’a yükselttik. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 kadın bayi hedefimize ulaşmış olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bugün 102 kadın bayimizin, 117 mağazası bulunuyor.

Koç Holding öncülüğünde destekçisi olduğumuz Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Platformu taahhütlerimiz arasında Beko bayileri arasındaki kadın oranını 2026’ya kadar yüzde 25’e yükseltmek de bulunuyor. Bayilerimiz böyle bir taahhüdün parçası olarak dünya kadınlarına da ilham veriyor” dedi.

Bayilerin, yarattıkları ekonomik değer ve istihdamla ekonomiye önemli katkı sağladığına dikkat çeken Can Dinçer sözlerine şöyle devam etti: “Böyle bir yapıda daha fazla kadının yer alması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda çok önemli bir adım. Hâlihazırda kadın bayilerin sağladığı istihdamın yarısından fazlasını yine kadınlar oluşturuyor. Böylece proje bayilerdeki kadın istihdamını da arttırıyor. Mesleğin cinsiyeti olmaz diyoruz, nihai hedefimiz ekosistemimizdeki kadın oranını ‘kadın bayi’ şeklinde bir ifadeyi kullanmamıza gerek kalmayacak seviyelere taşımak.”

“Teknoloji ve inovasyon eşitlik için kilit rolünde”

Etkinlik kapsamında UN Women Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Zeliha Ünaldı ve Yazar-Girişimci Şermin Yaşar’ın katılımıyla Sınırların Ötesine Geçen Kadınlar Paneli düzenlendi. Zeliha Ünaldı, Nesiller Boyu Eşitlik Platformu ve Eylem Koalisyonu’nun hedeflerinden söz ederek, “Toplumsal cinsiyet eşitliği için teknoloji ve inovasyon, bu eylem koalisyonlarından birisidir ve giderek dijitalleşen dünyamızda eşitlik için kilit öneme sahiptir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için bu çabaları hep birlikte hızlandırmak ve daha geniş kapsamlı bir etki yaratmak için dayanışma içerisinde olmalıyız” dedi. Beko bayileri Aysel Kahvecioğlu, Ebru Akan ve Çiğdem Karadağ Soba’nın da ilham veren öykülerini paylaştıkları zirvede, çeşitli kategorilerde başarılı olan bayilere de ödülleri takdim edildi.

Bugüne kadar 10 binden fazla başvuru yapıldı

Beko’nun girişimci kadınlara destek vermek üzere 2019 yılında başlattığı proje, bugüne kadar büyük ilgi gördü ve 10 binden fazla başvuru aldı. Başvurular öncelikle bölgedeki bayi ihtiyacına bakılarak değerlendiriliyor ve sektör deneyimi aranmıyor. Proje kapsamında kadın girişimciler, mağaza keşif ve altyapısından başlayarak, mentorluk ve eğitime, satış ve pazarlamadan, depolamaya kadar birçok teşvik ve destekten yararlanıyor. Kira desteği, 2 yıl süreli ilave prim desteği, reklam ve tanıtım alanında desteklerden yararlanan bayiler, Yeni Nesil Liderlik eğitimi de alıyorlar. Proje kapsamında 2023 yılında bayi ve çalışanlarından oluşan 372 kişiye yüz yüze ve online eğitimler verildi.