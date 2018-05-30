Belçikalı Ravago Kayserili Ravaber'in tamamını alıyor

30 Mayıs 2018

Kerim ÜLKER



2013’te Kayserili İzerberrock’un yüzde 50’sini satın alarak Türkiye pazarına giren Belçikalı kimya devi Ravago, artık yoluna tek başına devam edecek. Beşler Grup’un kurduğu İzerberrock’un adını Ravaber Yapı Ürünleri olarak değiştiren Belçikalı dev, geri kalan hisseleri de satın alarak büyümesini sürdürecek. Kayserili Beşler ile masaya oturan firma anlaşmayı tamamlarsa Ravaber’in yüzde 100’üne sahip olacak. Taşyünü üretimi yapan ve alanında pazarın en büyük oyuncularından biri olan Ravaber’in 56 bini kapalı 80 bin metrekarelik tesisi bulunuyor. Yıllık 110 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük firması olan Ravaber’in ürünleri ısı ve ses yalımı, yangın güvenliği gibi alanlarda kullanıyor. 2007’de yıllık 20 bin ton üretimle başlayan Ravaber, 2015’te üretimini 40 bin tona ulaştırmıştı. Satın alma ile birlikte yaklaşık 5 yılda bu rakam 110 bin tona ulaşmış oldu.

5 bin çalışanı, 5 milyar dolar cirosu var

80’den fazla ülkede 350’den fazla şirketi bulunan Belçika merkezli Ravago ise yıllık 5 milyar dolarlık üretim yapıyor. 1961 yılında Raf Van Gorp tarafından kurulan firma 2006’da ABD’li polimer üreticisi Muehstein’i satın alarak adını duyurdu. Ravago’nun 700’ü Belçika’da olmak üzere 5 binden fazla çalışanı var. Ravago’nun tamamını kontrol etmeyi planladığı Ravaber hatırlanacağı üzere mart ayında Macaristan’a yatırım kararı almıştı. Başkent Budapeşte’de imzalanan anlaşma ile yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla 90 kişi istihdam edilecek.

