Bella Maison Amerikan rüyası’nı gerçekleştiriyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye ev tekstili ve de­korasyon sektörünün genç oyuncusu Bella Maison, rotasını yıllık 30-35 milyar dolarlık ev tekstili ürü­nü ithalatıyla dünyanın en bü­yük pazarı ABD’ye kırdı. Tasa­rım odaklı büyüme stratejisini benimseyen marka, Turqua­lity programının itici gücünü de arkasına alarak global bir oyuncu olma yolunda ABD pazarına giriyor. Üretiminin yüzde 95’ini iç pazardan teda­rik eden ve satışlarının yüz­de 65’inin online kanallardan gerçekleştiren marka, Ame­rikan sitesinin açılışını ger­çekleştirdi.

Marka olarak şu anda gündemlerinde Ame­rika açılışının olduğunu an­latan Bella Maison kurucu ve CEO’su Muhammed Tan, “İs­tanbul’daki merkez ofisimizin açılış gününde giydiğim, üze­rinde ‘New York’ yazan kıya­fet, aslında hayalini kurduğu­muz Amerika yolculuğunun ilk sembolik işaretiydi. Bugün o hayali gerçeğe dönüştürerek Amerika sitemizi tamamlamış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yepyeni bir pazarda yeni di­namikler kurmaya çalışırken markamızı da globalde duyur­mak için büyük bir özenle çalı­şıyoruz” dedi.

Hedef, ev kategorisinde ‘en büyük’ olmak

“ABD, dünyanın en zor­lu ama trendlerin belirlendi­ği, markaların global ölçekte konumlandığı en büyük sah­nesi” diyen Tan, orada lokal ekipler kurarak pazaryeri en­tegrasyonlarına başladıkla­rını kaydetti. Bella Maison’u kurdukları günden beri global bir marka yapmak için çalış­tıklarını dile getiren Tan, “Bu­gün attığımız Amerika adımı bunun en büyük örneği. Ame­rika’nın en büyük ev katego­ri markalarından biri olmak üzere yola çıktık. Orada si­temizi kurduk, pazaryerleri ile entegrasyona başlıyoruz.

Adım adım farklı kanallardan Amerikalı müşterilerimiz ile buluşacağız. Bunu sağlamak için tabii ki lokal ekipler kur­manız ve yatırım yapmanız gerekiyor. Biz de bunu yapı­yoruz” ifadelerini kullandı. Tan’a göre, ABD pazarında ba­şarıya ulaşmak sabır ve doğru strateji gerektiriyor. “Bunun bilincindeyiz” diyen Muham­med Tan, sözlerine “Marka­mızın tasarım gücü ve özgün duruşuyla ABD’li tüketicide karşılık bulduğunu görmek, bizi uzun vadeli hedeflerimiz konusunda cesaretlendiri­yor” diye devam etti.

Yerli üretici ile tasarım odaklı iş birliği

Bella Maison’un bir üretim şirketi değil, bir tasarım mar­kası olarak yola çıktığını be­lirten CEO Muhammed Tan, ürün gamının yüzde 95’inden fazlasının yerli üretim olduğu­nu belirtti. Koleksiyonların ta­mamının kendi ekiplerinin öz­gün el çizimlerinden oluştu­ğunu aktaran Tan, “Tekstilde havlu grubu Denizli’den, nev­resim/çarşaf grubu Bursa’dan, sofra grubu yoğunlukla Kütah­ya ve İstanbul’dan tedarik edi­liyor.

Tüm kategorilerde top­lamda 200’den fazla tedarikçi ile çalışıyoruz. Yatırımlarımızı üretim tesisine değil, marka ve tasarım gücüne yapıyoruz. Bel­la Maison bir tasarım markası, tüm tasarımları biz kendimiz üretiyoruz. 100’e yakın üretici ile ürünlerimizi geliştiriyoruz ve Bella Maison’un benzersiz koleksiyonlarını oluşturuyo­ruz. Dolayısıyla bizim yatırımı­mız hep marka tarafına olacak” açıklamasını yaptı.

Marka ola­rak her yıl ana koleksiyona ek olarak toplamda en az 6 kolek­siyon çıkardıklarını ve trend belirleyici bir çizgide ilerledik­lerini söyleyen Muhammed Tan, şöyle devam etti: “Yurt içinde güçlü konumumuzu ko­rurken, Turquality itici gücüyle yurt dışında daha fazla mağa­za ve online pazaryeri yatırımı planlıyoruz. Amerika hamle­miz de bunun en büyük ve ger­çekçi göstergesi.” Bella Mai­son’un ev dikeyinde büyümeye devam ederken özellikle mo­bilya ve aydınlatma kategorisi­ni de genişlettiğini dile getiren Tan, pazarlarda da sofradan tekstil grubuna tüm ürünlerde karşılık bulduklarını belirtti.

ABD ev tekstilinde ‘devasa’ tüketici

Yıllık ev tekstili ithalatı 30-35 milyar dolar arasında değişen ABD, dünyadaki toplam ev tekstili ticaretinin yaklaşık yüzde 20-25’ini tek başına gerçekleştiren devasa bir “tüketici” pazarı. Pandemi sonrası dönemde evde geçirilen vaktin artmasıyla yükselen talep, 2026 yılına girerken dijital kanalların etkisiyle yıllık yaklaşık yüzde 3-5 oranında bir büyüme sergiliyor. ABD ithalatında en büyük payı, yüzde 40 ile çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları; Türkiye’nin en güçlü olduğu havlu ve bornoz grubu; halı ve yer kaplamaları ürünleri alıyor. Türkiye, ABD’nin ev tekstili ithalatındaki ilk 5 ülkeden biri olurken özellikle havlu, bornoz ve nevresim grubunda “Premium” ve “kaliteli üretim” algısıyla Çin ve Hindistan’dan pay çalıyor.

“5 yıl sonra tüm müşteriler Z kuşağı olacak”

Tüketici alışkanlıklarındaki değişime hızla adapte olduklarını ifade eden Muhammed Tan, e-ticaretin iş hacimlerindeki baskın rolüne dikkat çekti. Tan, şunları söyledi: “Türkiye’deki işimizin yüzde 65’ini online kanallar oluşturuyor. Şu an 25’li yaşlarda olan Z kuşağı, 5 yıl sonra ana müşteri kitlemiz olacak. Teknik kabiliyetlerimizi her geçen gün artırarak geleceğin müşterisine kusursuz bir deneyim sunmak için dijital yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”

Yurt dışında 12, Türkiye’de 27 mağaza

“Yepyeni bir pazarda yeni dinamikler kurmaya çalışırken markamızı da globalde duyurmak için büyük bir özenle çalışıyoruz” diyen Muhammed Tan, fiziki olarak da yurt dışında 8 farklı ülkede 12 mağazaları bulunduğunu açıkladı. “Bununla birlikte geçtiğimiz sene katılmaya hak kazandığımız Turquality Programı ile yurt dışında da ciddi bir ivmelenme yakalamak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz” diyen Tan, yurt içinde ise 2025 yılında 4 yeni mağaza açılışı ile mağaza sayısını 27’ye yükselttiklerini kaydetti. Tan, “Bunların bir kısmı merkez mağazamız bir kısmı da franchise mağazalarımız. Yurt içinde büyümeyi sağlamak için yatırımlarımız devam ediyor” dedi.