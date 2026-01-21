Bella Maison Amerikan rüyası’nı gerçekleştiriyor
Ürünlerinin yüzde 95’ini Türkiye’den tedarik eden ve satışlarının yüzde 65’ini online kanallardan gerçekleştiren Bella Maison, Turquality desteğiyle ABD pazarına giriyor. CEO Muhammed Tan, “Hayalimiz gerçek oldu, Amerika sitemizi açtık. Global sahnede en büyüklerden biri olmaya gidiyoruz” dedi.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye ev tekstili ve dekorasyon sektörünün genç oyuncusu Bella Maison, rotasını yıllık 30-35 milyar dolarlık ev tekstili ürünü ithalatıyla dünyanın en büyük pazarı ABD’ye kırdı. Tasarım odaklı büyüme stratejisini benimseyen marka, Turquality programının itici gücünü de arkasına alarak global bir oyuncu olma yolunda ABD pazarına giriyor. Üretiminin yüzde 95’ini iç pazardan tedarik eden ve satışlarının yüzde 65’inin online kanallardan gerçekleştiren marka, Amerikan sitesinin açılışını gerçekleştirdi.
Marka olarak şu anda gündemlerinde Amerika açılışının olduğunu anlatan Bella Maison kurucu ve CEO’su Muhammed Tan, “İstanbul’daki merkez ofisimizin açılış gününde giydiğim, üzerinde ‘New York’ yazan kıyafet, aslında hayalini kurduğumuz Amerika yolculuğunun ilk sembolik işaretiydi. Bugün o hayali gerçeğe dönüştürerek Amerika sitemizi tamamlamış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yepyeni bir pazarda yeni dinamikler kurmaya çalışırken markamızı da globalde duyurmak için büyük bir özenle çalışıyoruz” dedi.
Hedef, ev kategorisinde ‘en büyük’ olmak
“ABD, dünyanın en zorlu ama trendlerin belirlendiği, markaların global ölçekte konumlandığı en büyük sahnesi” diyen Tan, orada lokal ekipler kurarak pazaryeri entegrasyonlarına başladıklarını kaydetti. Bella Maison’u kurdukları günden beri global bir marka yapmak için çalıştıklarını dile getiren Tan, “Bugün attığımız Amerika adımı bunun en büyük örneği. Amerika’nın en büyük ev kategori markalarından biri olmak üzere yola çıktık. Orada sitemizi kurduk, pazaryerleri ile entegrasyona başlıyoruz.
Adım adım farklı kanallardan Amerikalı müşterilerimiz ile buluşacağız. Bunu sağlamak için tabii ki lokal ekipler kurmanız ve yatırım yapmanız gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Tan’a göre, ABD pazarında başarıya ulaşmak sabır ve doğru strateji gerektiriyor. “Bunun bilincindeyiz” diyen Muhammed Tan, sözlerine “Markamızın tasarım gücü ve özgün duruşuyla ABD’li tüketicide karşılık bulduğunu görmek, bizi uzun vadeli hedeflerimiz konusunda cesaretlendiriyor” diye devam etti.
Yerli üretici ile tasarım odaklı iş birliği
Bella Maison’un bir üretim şirketi değil, bir tasarım markası olarak yola çıktığını belirten CEO Muhammed Tan, ürün gamının yüzde 95’inden fazlasının yerli üretim olduğunu belirtti. Koleksiyonların tamamının kendi ekiplerinin özgün el çizimlerinden oluştuğunu aktaran Tan, “Tekstilde havlu grubu Denizli’den, nevresim/çarşaf grubu Bursa’dan, sofra grubu yoğunlukla Kütahya ve İstanbul’dan tedarik ediliyor.
Tüm kategorilerde toplamda 200’den fazla tedarikçi ile çalışıyoruz. Yatırımlarımızı üretim tesisine değil, marka ve tasarım gücüne yapıyoruz. Bella Maison bir tasarım markası, tüm tasarımları biz kendimiz üretiyoruz. 100’e yakın üretici ile ürünlerimizi geliştiriyoruz ve Bella Maison’un benzersiz koleksiyonlarını oluşturuyoruz. Dolayısıyla bizim yatırımımız hep marka tarafına olacak” açıklamasını yaptı.
Marka olarak her yıl ana koleksiyona ek olarak toplamda en az 6 koleksiyon çıkardıklarını ve trend belirleyici bir çizgide ilerlediklerini söyleyen Muhammed Tan, şöyle devam etti: “Yurt içinde güçlü konumumuzu korurken, Turquality itici gücüyle yurt dışında daha fazla mağaza ve online pazaryeri yatırımı planlıyoruz. Amerika hamlemiz de bunun en büyük ve gerçekçi göstergesi.” Bella Maison’un ev dikeyinde büyümeye devam ederken özellikle mobilya ve aydınlatma kategorisini de genişlettiğini dile getiren Tan, pazarlarda da sofradan tekstil grubuna tüm ürünlerde karşılık bulduklarını belirtti.
ABD ev tekstilinde ‘devasa’ tüketici
Yıllık ev tekstili ithalatı 30-35 milyar dolar arasında değişen ABD, dünyadaki toplam ev tekstili ticaretinin yaklaşık yüzde 20-25’ini tek başına gerçekleştiren devasa bir “tüketici” pazarı. Pandemi sonrası dönemde evde geçirilen vaktin artmasıyla yükselen talep, 2026 yılına girerken dijital kanalların etkisiyle yıllık yaklaşık yüzde 3-5 oranında bir büyüme sergiliyor. ABD ithalatında en büyük payı, yüzde 40 ile çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları; Türkiye’nin en güçlü olduğu havlu ve bornoz grubu; halı ve yer kaplamaları ürünleri alıyor. Türkiye, ABD’nin ev tekstili ithalatındaki ilk 5 ülkeden biri olurken özellikle havlu, bornoz ve nevresim grubunda “Premium” ve “kaliteli üretim” algısıyla Çin ve Hindistan’dan pay çalıyor.
“5 yıl sonra tüm müşteriler Z kuşağı olacak”
Tüketici alışkanlıklarındaki değişime hızla adapte olduklarını ifade eden Muhammed Tan, e-ticaretin iş hacimlerindeki baskın rolüne dikkat çekti. Tan, şunları söyledi: “Türkiye’deki işimizin yüzde 65’ini online kanallar oluşturuyor. Şu an 25’li yaşlarda olan Z kuşağı, 5 yıl sonra ana müşteri kitlemiz olacak. Teknik kabiliyetlerimizi her geçen gün artırarak geleceğin müşterisine kusursuz bir deneyim sunmak için dijital yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”
Yurt dışında 12, Türkiye’de 27 mağaza
“Yepyeni bir pazarda yeni dinamikler kurmaya çalışırken markamızı da globalde duyurmak için büyük bir özenle çalışıyoruz” diyen Muhammed Tan, fiziki olarak da yurt dışında 8 farklı ülkede 12 mağazaları bulunduğunu açıkladı. “Bununla birlikte geçtiğimiz sene katılmaya hak kazandığımız Turquality Programı ile yurt dışında da ciddi bir ivmelenme yakalamak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz” diyen Tan, yurt içinde ise 2025 yılında 4 yeni mağaza açılışı ile mağaza sayısını 27’ye yükselttiklerini kaydetti. Tan, “Bunların bir kısmı merkez mağazamız bir kısmı da franchise mağazalarımız. Yurt içinde büyümeyi sağlamak için yatırımlarımız devam ediyor” dedi.