Bereket Döner'de ilk 8 ayda geçen yılın cirosu yakalandı

10 Ekim 2017

Barış SEDEF

İstanbul - Geçen yıl siyasi olumsuzluklardan dolayı zor bir yıl geçiren Bereket Döner 2017’nin ikinci çeyreğinde cirosal olarak kayda değer bir sıçrama gerçekleştirdi.

Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, 2017'de ciddi bir ivme yakaladıklarını belirterek, "Mart ayıda dahil olmak üzere çok iyi bir performans ile hem üretilen ürün miktarında hem de cirosal olarak çok iyi skorlar yakaladık. Öyle ki Ağustos ayı bizim emeklerimizin taçlandığı bir ay oldu. 2006 yılında tüm yıl yaptığımız ciroyu yalnızca Ağustos ayında gerçekleştirdik" şeklinde konuştu. Emek, ilk 8 aylık dönemde geçen seneye göre ciroda yüzde 30'luk artış gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "İlk sekiz aylık ciromuz şimdiden 2016 cirosunu yakaladı diyebiliriz" dedi.



5 milyon dolarla Ortadoğu pazarına girdi



Yurt dışındaki faaliyetlerine üç farklı kulvarda devam ettiklerini vurgulayan Emek, başta Körfez ve Ortadoğu olmak üzere 11 farklı ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 5 milyon dolarlık yatırım ile Suudi Arabistan pazarına girdiklerini anımsatan Emek, "Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde bir firma adına döner Fabrikası kurduk. A'dan Z'ye hazır döner üretim tesisi kurulumu olarak gerçekleşen proje, 2017 Şubat ayında faaliyete başladı. Danışmanlık süreci çerçevesinde kurulumunu gerçekleştirdiğimiz fabrika ve grup ile bölgede çözüm ortağı olarak ticaret şansı yakaladık her geçen gün işbirliğimiz artarak devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Emek, Tunus'ta döner üretimi ile ilgili bu yılın son çeyreğinde yeni bir danışmanlık projesine başlayacaklarını belirterek, "Hedefimiz yapılacak çalışmanın 9 ay içerisinde tamamlanmasını sağlamak" şeklinde konuştu.

Emek, ayrıca yurt dışında Bulgaristan ve Romanya'da iki ayrı tesise döner üretimi ile ilgili danışmanlık hizmet verdiklerini bildirdi.

Restoran zincirlerinin yurt dışı ağını yaygınlaştırmak adına Bereket Doner Masterfranchise sistemine değinen Emek, "Bu doğrultuda faaliyetlerimize Balkanlarda, Kosova'nın başkenti Priştine şehrinde başladık" ifadesini kullandı.

Masterfranchise sistemiyle dört bölgeye ayırdıkları Suudi Arabistan'da üç bölge için sözleşmelerin imzalandığına dikkat çeken Emek, "10 senelik sözleşme sürecinde toplam 70 restoran açılışı için mutabık kalındı. 2017 sonu itibariyle, Riyad ve Mekke şehirlerinde restoranlarımızın faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Bundan ayrı üç farklı ülke için MASTER Franchise görüşmelerimiz devam ediyor. İkisi ile niyet mektupları imzalandı. Hedefimiz bu sene içerisinde bir ülkeyle daha sözleşme imzalanmak" dedi.

Yıl sonunda Turqualty'e başvurmayı hedefliyor

Turqualty belgesine sahip bir firmada görev yaptığını hatırlatan Emek, "Devlet tarafından desteklenen bu özel projenin firmamıza büyük katkı sağlayacağına inanıyor ve büyük bir motivasyonla çalışmaya devam ediyoruz. Yurt dışında üretim tesisi ve restoran ağının kurulmasına yönelik projelerimiz var. Turquality destekleri her iki alanda da gerçekleştireceğimiz atılımlara büyük katkılar sağlayacaktır" diye belirtti.

Bu yıl bitmeden Turquality programı ile ilgili başvuru süreçlerini tamamlamayı hedeflediklerini belirten Emek, program kapsamında alt yapı hazırlık çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Ambalaj grupları ile 2 kat büyüme yakalandı

Ev içi tüketime yönelik ambalaj grupları oluşturarak organize perakende alanında önemli gelişmeler sağladıklarını ifade eden Emek, "300 ile 500 gramlık kutu ambalajlı ürünlerden sonra yine bu pazara yönelik küvet ambalaj ve MAP paketleme teknolojilerine yönelik ciddi yatırımlar yaptık. Bu alanda yaptığımız yatırımlar ile kendi ürün portföyümüz içinde olan hazır pişmiş döner grubunda 2 kattan fazla bir büyüme yakaladı" şeklinde konuştu.

Durak projesinin devam ettiğini bildiren Emek, proje kapsamında 7 lokasyonda faal olduklarını ruhsat süreci ile ilgili pürüzlerin çözülmesi ile projenin hızlı bir şekilde yayılacağını ifade ederek, "Bu konuda ülkemizin ulusal anlamda çok büyük değeri olan iki marka ile çözüm ortağı olarak çalışıyoruz" dedi.

İstihdam seferberliği kapsamında yapılan yatırımlar ve yakalanan büyümeye paralel olarak bin dolayında yeni istihdam sağladıklarını anlatan Emek, yeni kadrolar ile büyümeye ve istihdam yaratmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kayıt dışı üretim ve kaçak ürünler nedeni ile çok ciddi bir haksız rekabet ile karşılaştıklarını belirten CEO Emek, "Yurt dışında çalıştığımız ürün hammadde maliyetlerinin çok düşük olması nedeni ile ciddi ihracat fırsatlarını kaçırıyoruz. Bizler buna küçük çapta bir çözüm sağlamak amacı ile bu yıl içinde 3 bin 300 baş kapasiteli besi çiftliğimizi hayata geçirdik, ancak burada asıl önemli faktör devletimizin alacağı tedbirler olacaktır" diye konuştu.

Kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik Bereket Döner Akademiyi hayata geçirdiklerini ifade eden Emek, "Personelimize eğitimler vermeye başladık. Yine personelimiz için büyüyen yapımızda kariyer hedefleri sunarak hem kalıcı olmalarını hedefledik hem de emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir ortam hazırladık" diye açıklamalarda bulundu.