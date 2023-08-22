“Beş çocuktan birini BES’ledik”

Esin ÇETİNEL

2021 yılında hayata geçen 18 yaş altına Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giriş imkanı son iki yıldır sektöre can suyu oldu. İki yıl gibi kısa bir sürede 811 bini aşkın genç ve çocuk BES sistemine dahil oldu. Böylece 18 yaş altı bireylerin BES’teki payı da yüzde 10’lar seviyesine ulaştı.

Gönüllü BES’in temmuz itibarıyla toplam 8,2 milyon kişi ile devlet katkısı dahil yaklaşık 573 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştığı bilgisi paylaşan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “Bu sayılara, yüzde 30 devlet katkısı ve iki yıl önce hayatımıza dahil olan ve ilgi gören Çocuklara BES’in de etkisi bir hayli büyük. Yetişkinler artık kendilerinden önce çocuklarına, torunlarına BES başlatarak onlara bugünden emeklilik hakkı ve gelecek güvencesi sağlamaya başladı” diyor.

Sistemden çıkan geri dönüyor

Garanti BBVA Emeklilik olarak özel sektördeki şirketler arasında Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ve Gönüllü BES toplamında yaklaşık 2,8 milyon katılımcı sayısıyla liderliklerini koruduklarını da ifade eden Göçer, “Aynı zamanda çocuklara BES’te sistemde yer alan her 5 çocuktan 1’inin bizimle BES’e dahil olmasından dolayı mutluyuz. 28 Temmuz itibariyle 166 bin 787 gencimizi BES sistemine dahil ettik” bilgisi paylaşıyor.

Zorlu ekonomik koşullara rağmen Garanti BBVA Emeklilik ve sektör olarak 2023 yılını bir önceki yıla göre daha iyi bir performansla kapatacaklarını da ifade eden Göçer, bu yıla özel gözlemlerini ise şöyle özetliyor; “Katılımcıların eğitim harcamaları, iş kurmak, konut veya araba almak gibi ani nakit ihtiyaçlarından kaynaklı çıkış talepleri oluyor ve döneme bağlı olarak hareketlenmeler görebiliyoruz.

Ancak bu katılımcılarımızın da ihtiyaçlarını karşılayıp sisteme tekrar katıldıklarını görüyoruz. Ödemelere ara verme eğiliminde ciddi bir artış ise bulunmuyor. Fon dağılımlarını değiştirme oranlarında ise önemli bir artış var. 2018 yılında sektörde yaklaşık 700 bin fon dağılım değişikliği yapılırken, 2022’de işlem adedi 2.5 milyona ulaştı.”

1.3 milyar TL altını seçti

Burak Ali Göçer, Fon Koçu hizmeti hayata geçirdiklerinden bu yana katılımcıların fon dağılım değişikliği oranının yaklaşık 2,5 katına çıktığını belirtiyor. Bu yıl katılımcıların fon tercihlerinde de değişimler yaşandığına vurgu yapan Göçer, sözlerini şöyle sürdürüyor; “Fon getirilerini incelendiğimizde bu yıl, hisse fonların ön plana çıktığı bir yıl olduğunu görüyoruz.

Bu yıl yabancı hisse senedine ve dövize yatırım yapan fonlarımızın performanslarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. En yüksek getirili fonlarımızın başında, yüzde 67 ile “Üçüncü Değişken”, yüzde 64 ile “Sürdürülebilirlik Hisse Senedi” ve yüzde 59 ile “Karma”yı sayabiliriz. Bu üç fonumuz aynı dönemde döviz kurunun üzerinde performans sergilediler. Yılbaşından bu yana en fazla nakit girişinin yaşandığı fonumuz ise 1,3 milyar TL ile “Altın” fonumuz oldu.

Dileyene otomatik “Fon Koçu”

Göçer, Fon Koçu hizmetinden de söz ederek, “Burada katılımcılarımız talepleri doğrultusunda fon dağılım değişikliği haklarını portföy yönetim şirketine devrediyor. Şimdiden 40 bin müşterilerimizin 4,2 milyar TL’lik birikimi otomatik olarak uygun fonlarda yönetiliyor.

Bu hizmetle BES’te belli bir birikime ulaşmış müşterilerimize uygun çözümler üreterek, kişiye özel danışmanlık sağlıyoruz. Müşterilerimiz finansal danışmanlarına istedikleri zaman ulaşabiliyor. Ayrıca katılımcılarımızı belli periyotlarda arayarak fon dağılım değişikliği, piyasa koşulları, sağlık, hayat gibi konularda bilgilendirme yapıyoruz”