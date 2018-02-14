Beşel, ihracat yaptığı ülke sayısını 100’e çıkaracak

14 Şubat 2018

Ender YAZICI

Ambalajlama, paketleme ve endüstriyel uygulamalar için kullanılan plastik malzemelerin üretimi alanlarında faaliyet gösteren Beşel, yeni fabrikası ve yeni otomasyon sistemi ile yurtiçi ve dışı satışlarını yüzde 50 artırmayı hedefliyor. Bu hedef ile birlikte 100 milyon dolarlık iş hacmine ulaşmak istediklerini kaydeden Beşel Satış Direktörü Erkan Akyüz, 80 olan sürekli ihracat yaptıkları ülke sayısını 100’e çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

Akyüz, ihracat yaptıkları ülkelerin başında Almanya, İngiltere, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, İspanya, Portekiz, Romanya, Fas ve Tunus’un geldiğini ifade ederek, “Endüstriyel laminasyonda Avrupa’nın önde gelen isimlerinden biri olan firmamız, özellikle PE film, bariyer film ve çok katlı laminasyon ürünlerinin ihracatında lider konumdadır” dedi

Bu yıl yeni fabrika binasında ve yeni makinalarla, başta PVC levha ile kompozit panel üretimine başlayacaklarını vurgulayan Erkan Akyüz, bu ürünlerle Türkiye’de eksikliği hissedilen büyük bir boşluğu dolduracakları bilgisini verdi.

Bu yıl hızla otomasyon sistemine geçeceklerini ifade eden Akyüz, “Bu sistemi önümüzdeki yıllarda yapılacak teknolojik yatırımların altyapısı olarak kabul ediyoruz. Üretim ve kalite kontrol süreçlerinde sürekli teknolojik gelişmeleri takip ederek teknolojik yatırımlara devam ediyoruz” dedi. Otomasyona bağlı üretim sistemine geçiş ile birlikte daha verimli bir üretim yapısı hedeflediklerini belirten Erkan Akyüz, “Bu sistemle makinalarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın performanslarını çok daha net ve somut olarak görme fırsatı yakalayacağız” şeklinde konuştu.

Otomasyona bağlı Coralreef üretim takip sistemini de en kısa zamanda hayata geçirecekleri bilgisini veren Erkan Akyüz, bu yapı sayesinde fabrika sahası ile yönetim-planlama seviyelerinin arasında bilgi akışı sağlanacağını söyledi. Ayrıca sistemin üretim operasyonları hakkında gerçek ve anlık verileri göstereceğinin altını çizen Akyüz, üretimin verimliliğine yönelik çalışmalara altyapı oluşturacağını da sözlerine ekledi.

Tesis 42 bin metrekarelik alana kurulu 42 bin metrekarelik tesislerinde 175 kişilik bir ekiple faaliyet gösterdiklerini belirten Akyüz, “Tesis 7 gün 24 saat çalışıyor. 1975 yılında üretim hayatına başlayan Beşel, ambalajlama, paketleme ve endüstriyel plastik malzemelerin üretimi alanlarında Türkiye’nin ve Avrupa’nın bilinen lider firmalarından biri oldu. Firmamız 2015 yılından 2017 yılına uzanan iki yıllık süreçte yönetim, yatırım, satış ve finansmana ilişkin stratejik kararlarıyla farklı bir yapıya geçti. Özetle sınıf atladı” diye konuştu.

Üretim aşamasında kullandıkları teknolojilere değinen Erkan Akyüz, “Ekstrüzyon kaplama, gravür laminasyon, blown film, CPE/ CPP, plastik levha, plastik enjeksiyon, dilme, traverse spool sarım, alüminyum buruşuk kap pres, alüminyum folyo sarım teknolojilerini kullanmaktayız. Ayrıca dünyada kullanılan teknik bilgi ve beceriyi, sektördeki yenilikleri yakından takip ediyor, sektörümüzle ilgili tüm üretim tekniklerini yakından izliyoruz. Bu kapsamda yurtiçi ve dışı fuarlarını aktif olarak takip ediyoruz” şeklinde belirtti.

“En büyük 500 şirket arasına girmeyi hedefliyoruz"

Uzun vadeli hedeflere de değinen Erkan Akyüz, “Şirket sahibi ve şirket yönetiminin vizyonu üzerinde durmak da gerekli; insana ve teknolojiye yapılan yatırımlarla 2021 yılında Türkiye’nin en büyük 500 üretim firması arasında yer almayı hedefliyoruz. Ayrıca, yurtdışında da yapacağımız yatırımlarla, yerli ve yabancı çözüm ortaklarıyla hedeflerimizi Türkiye sınırları dışına taşımayı da hedefliyoruz” şeklinde konuştu.