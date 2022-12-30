Beyaz eşyada 20 yıl garanti dönemi

Samsung, böylelikle seçili çamaşır ve kurutma makinelerinde 20 yıl boyunca oluşabilecek motor arızalarında ve seçili buzdolaplarında 20 yıl boyunca oluşabilecek kompresör arızalarında onarım ya da değişim ile ürün devamlılığını sağlayacak.

Sürdürülebilirlik ve inovasyonu odağına alan Samsung, Samsung, Dijital Inverter Kompresörler (DIT Compressor) ve Dijital Inverter Motorlar (DIT Motor) özelinde seçili buzdolabı, çamaşır ve kurutma makinelerinde 20 yıl garanti sunuyor. Bugüne kadar sunulmuş en kapsamlı garanti programı olan ‘20 yıl garanti’ uygulaması, aynı zamanda şirketin sürdürülebilirlik, enerji tasarrufu ve çevre yaklaşımıyla da örtüşüyor.