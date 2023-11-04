Beymen, 50’nci yılını küresel projeyle kutluyor

Mehtap HALICI

Beymen, coğrafyamızın 500 yıllık tarihinde iz bırakan objelerden mücevherlere, el yazmalarındaki motif ve süslemelere uzanan bir derinlikte gerçekleştirilen çalışmanın verileri, lüks moda ve tasarım dünyasına yön veren 50’yi aşkın global marka ile paylaşıldı. Markalardan her biri, kendi kimliklerini yansıtan Beymen’e özel parçalar tasarlayıp ürettiler.

Bu eserler, Beymen’in 50. yıl kutlamaları kapsamında, küratörlüğünü gazeteci ve yazar Laurence Benaïm’in üstlendiği “Golden Opulence” sergisinde bir araya getirildi. “Precious Dreams”, “Bosphorus Gardens” ve “Mineral Roundness” temalarıyla üç bölüme ayrılan sergi, dünya moda haftalarında önemli projelere imza atan tasarım ve prodüksiyon ajansı Bureau Betak’ın fütüristik bir yapıya dönüştürdüğü Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerle buluşuyor.

“Golden Opulence” sergisi iki misafir sanatçıyı da ağırlıyor. Sanatçı Hakan Yılmaz’ın, sergideki eşsiz parçalardan ilhamla yarattığı dijital eseri “In The Mind of a Designer” ve Japon sanatçı Miyouki Nakajima’nın “Flowers” adlı Beymen’e özel eserleri 6-30 Kasım tarihleri arasında Tophane-i Amire’de ziyaret edilebilecek.

'Dünya lüksüne ilham vermeye devam ediyoruz'

Ülkemize, markalarına ve küresel ölçekte lüks moda sektörüne değer katacak çok boyutlu bir projeyle yarım asrımızı geride bırakmanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, “Yaşadığımız coğrafya, lüksün tüm yaratıcı ışıltısını içinde barındıran çok güçlü bir kültürel mirasa sahip. Bizler bu mirası bugüne taşımayı görev olarak görüyoruz. Ülkemize; markamızın 50. yılında, üstelik Türkiye Cumhuriyeti’nin, Cumhuriyetimizin 100. yılında böylesine anlamlı bir armağan sunabildiğimiz için de ayrıca gurur duyuyorum. Bu eşsiz topraklardaki kültürel mirasımızın bugün de dünya lüksüne ilham vermeye devam ettiğini görmek bizler için büyük gurur vesilesi. Bugün; modanın, sanatın, kültürün birleştiren, iyileştiren gücünü çok yönlü ve kuvvetli bir şekilde hissediyoruz. Kültür, sanat ve zanaatı merkeze koyarak lüks dünya modası ile ülkemiz arasındaki köprü olmaya devam edeceğiz.

Valentino’dan Balmain’e, Dior’dan Givenchy’e, Etro’dan Brunello Cucinelli’ye, Stella McCartney’den Dolce&Gabbana’ya, Zimmermann’dan Victoria Beckham’a lükse ve modaya küresel ölçekte yön veren 50’yi aşkın marka, kültürel mirasımızın önemini ve değerini bir kez daha ortaya koyuyor. Ayrıca sergide, ülkemizin önde gelen koleksiyonerlerinin bu proje için gün yüzüne çıkardıkları çok özel eserler de bulunuyor.

Lüksün yolculuğuna belgesel

Beymen’in Depo Film ile hazırladığı, lüksün bu topraklardaki yolculuğuna atfedilen belgeselin yönetmen koltuğunda ise ödüllü İngiliz yönetmen Khadifa Wong var. Tasarımcılar, sanatçılar, mimarlar, akademisyenler, yazarlar, kreatif direktörler, kanaat önderleri ve eşsiz zanaatların temsilcisi konumundaki önemli isimlerin katkılarıyla hazırlanan belgesel, lüksün tarihini ve hayata farklı açılardan yansımasını, yaşama kattığı anlamı anlatıyor. Belgeselin yakın bir tarihte dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşması hedefleniyor.