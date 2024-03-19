Big Way Motor, çevre dostu ürünleriyle Motobike Fuarı'na katılacak

Big Way Motor'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 20-23 Mart'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Motobike Fuarı'na katılacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Big Way Motor Group Genel Koordinatörü Mehmet Sevi, şirketin, Türkiye'deki elektrikli motosiklet sektöründe çevreci ve yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediğini kaydetti.

Sevi, Big Way Group şirketlerinin 2002'de kurulduğunu, 2023'te ise yeni enerji araçları üzerine araştırmalara başladığını belirterek, Big Way Motor olarak elektrikli motosikletlere yatırım yapma kararı aldıklarını aktardı.

Big Way Motor'un Türkiye'deki hedefleri hakkında bilgi veren Sevi, "Big Way Motor, Türkiye pazarında elektrikli mobiliteyi teşvik etmek, sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve müşterilere çevreci teknolojiyi yüksek performansla sunarak keyifli bir sürüş deneyimi yaşatmayı amaçlamaktadır. Ürün yelpazesi bakımından da çeşitli kullanım alanlarına hitap eden ve sürücülere yüksek performans, uzun menzil ve güvenli sürüş deneyimi sunan çeşitli elektrikli motosiklet modellerimiz vardır. Markanın ürünleri, modern tasarımı, kaliteli malzemeleri ve yenilikçi mühendislik çözümleriyle dikkat çekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Sevi, elektrikli motosikletlerde güvenlik önlemlerinin önemli olduğuna işaret ederek, şu görüşleri bildirdi:

"Big Way Motor, ürünlerinde güvenlik standartlarını en üst seviyede tutmayı amaçlamaktadır. Elektrikli motosikletlerinde yer alan güvenlik önlemleri arasında ABS fren sistemi, çekiş kontrolü, akıllı frenleme ve uzaktan izleme gibi özellikler bulunmaktadır. Şirket olarak çevre dostu teknolojiyi benimseyerek sürdürülebilir ulaşımı destekliyoruz. Elektrikli motosikletlerinde kullanılan batarya teknolojilerini sürekli olarak geliştirerek daha uzun menzil ve daha hızlı şarj imkanı sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, üretim sürecinde geri dönüşümlü malzemelerin kullanımı ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz."

Satış sonrası destek hizmetlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Sevi, Big Way Motor'un elektrikli motosikletlerinin yüksek performans, uzun menzil ve çevre dostu teknolojiyi bir araya getirerek sürücülere mükemmel bir sürüş deneyimi sunduğunu belirtti.

Sevi, her bir modelin, modern tasarımı, güvenlik donanımları ve akıllı teknolojileriyle öne çıktığını vurgulayarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak satış sonrası hizmetlerde de özenli bir yaklaşım sergilendiğini aktardı.

Şirketin, geniş bir distribütör ağı ve yetkili servisler aracılığıyla müşterilere yedek parça temini, teknik destek ve bakım hizmetleri sunduğunu anlatan Sevi, ayrıca, kullanıcıların her türlü sorunları için 7/24 hizmet veren bir müşteri destek hattı bulunduğunu kaydetti.

Big Way Motor Türkiye pazarında elektrikli mobiliteyi teşvik etmek ve sürdürülebilir ulaşımı desteklemeyi amaçlıyor.