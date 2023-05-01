BigChefs’in halka arzına SPK’dan onay

Türkiye’nin önemli full ser­vis restoran zinciri mar­kası BigChefs, halka arz oluyor. Şirket paylarının halka arzına ilişkin izahname Sermaye Pi­yasası Kurulu tarafından onay­landı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleşti­rilecek halka arzda, şirketin çı­karılmış sermayesi 100 milyon TL’den 107 milyon TL’ye yük­seltilecek.

Artırılacak 7 milyon TL’lik nominal pay halka arz edi­lecek. Ayrıca 27 milyon TL no­minal değerli paylar da ortak sa­tışı kapsamında halka arz edile­cek. Halka arz sonrası BigChefs sermayesinin yüzde 31,78’i Bor­sa İstanbul’da (BİST) işlem gör­meye başlayacak. Halka arzda 3 milyon TL nominal değerli pay­lara ilişkin ek satış hakkının da kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 34,58 olacak. BigChefs için pay başına 22,50 TL’den 3-4-5 Mayıs tarihleri arasında talep toplanacak.

BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, 2022 yı­lı sonu itibarıyla 3 farklı mar­ka ile Türkiye’nin 19 ilinde 92, yurt dışında ise 6 ülkede 8 ol­mak üzere toplamda 100 res­toran ile faaliyetlerini sürdür­düklerini söyledi. Cizreli, ”Son 3 yılda toplamda 46 adet yeni res­toran yatırımıyla büyümemizi güçlendirdik. Şirketimizin öz­kaynaklarını daha da güçlendir­mekle birlikte, elde edeceğimiz gelirin önemli bir bölümünü yurt içi ve yurt dışında devam eden yeni restoran yatırımları için kullanacağız. Buna ek ola­rak işletme sermayesi finans­manı ve finansal borçların azal­tılmasına yönelik adımlar da atacağız” diye konuştu