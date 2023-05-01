BigChefs’in halka arzına SPK’dan onay
Türkiye’nin önemli full servis restoran zinciri markası BigChefs, halka arz oluyor. Şirket paylarının halka arzına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.
Türkiye’nin önemli full servis restoran zinciri markası BigChefs, halka arz oluyor. Şirket paylarının halka arzına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 100 milyon TL’den 107 milyon TL’ye yükseltilecek.
Artırılacak 7 milyon TL’lik nominal pay halka arz edilecek. Ayrıca 27 milyon TL nominal değerli paylar da ortak satışı kapsamında halka arz edilecek. Halka arz sonrası BigChefs sermayesinin yüzde 31,78’i Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmeye başlayacak. Halka arzda 3 milyon TL nominal değerli paylara ilişkin ek satış hakkının da kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 34,58 olacak. BigChefs için pay başına 22,50 TL’den 3-4-5 Mayıs tarihleri arasında talep toplanacak.
BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, 2022 yılı sonu itibarıyla 3 farklı marka ile Türkiye’nin 19 ilinde 92, yurt dışında ise 6 ülkede 8 olmak üzere toplamda 100 restoran ile faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Cizreli, ”Son 3 yılda toplamda 46 adet yeni restoran yatırımıyla büyümemizi güçlendirdik. Şirketimizin özkaynaklarını daha da güçlendirmekle birlikte, elde edeceğimiz gelirin önemli bir bölümünü yurt içi ve yurt dışında devam eden yeni restoran yatırımları için kullanacağız. Buna ek olarak işletme sermayesi finansmanı ve finansal borçların azaltılmasına yönelik adımlar da atacağız” diye konuştu