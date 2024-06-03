Bilgiçler Yapı'nın yeni nesil projesi: İstanbul Ticaret Mahallesi

Bilgiçler Yapı’nın 2023 sonunda temelini attığı ve 130 milyon dolarlık yatırım bedeliyle hayata geçirilen AKTİM Çarşı- Ofis Projesi yükselmeye devam ediyor. Satışının yüzde 40'ının tamamlandığı proje, 202 m2 ile 443 m2 arasında değişen müstakil dükkanlardan oluşan cadde konseptine sahip.

95 bin metrekarede 338 bağımsız bölüm

95 bin metrekarelik bir alana inşa edilen, Osmanlı mimarisinden esintiler taşıyan ve yatay şekilde planlanan proje, 338 bağımsız bölümden oluşuyor.

"Projelerimizi, İstanbul’da üç kuşaktır ticaret yapmanın farkındalığıyla tasarlıyoruz" diyen Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, projede önceliklerinin esnafı memnun etmek olduğu belirtti ve ekledi: “İstanbul’da merkezde yer alan esnaflar, KOBİ’ler çok dağınık bir şekilde faaliyet gösteriyor. Deprem konusu hep gündemde ve toplu ticaret alanlarında ciddi eksik var. Ticaretin hızla işlemesi gerekiyor. AKTİM 1, AKTİM 2 ve AKTİM 3 projelerimizden sonra AKTİM Ofis Çarşı ile İstanbul’un merkezinde esnafları mutlu edecek toplu ticaret alanları oluşturuyoruz” dedi.

Üç ana yolu birleştiren stratejik konuyla 'İstanbul Ticaret Mahallesi', TEM, E-5 bağlantı yollarına yakınlığı ile lojistik açıdan avantaj sağlayan proje, işletmelerin tedarik zinciri yönetimi, dağıtım ağı ve müşterilere ulaşım konusunda kolaylık sağlıyor. Projenin 'Çarşı' bölümünde ise 202 m2 ile 443 m2 arasında değişen üç ve dört katlı depolu ve deposuz cadde dükkanları ve 15 metre genişlikte caddeler bulunuyor. 32 bin metrekarelik otoparka sahip olan projede, depolu dükkan sahipleri direkt otoparka ulaşabilecekler ve sevkiyatlarını daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

8 yılda, 7 milyar 100 milyon TL’lik gayrimenkul yatırımı

2016’dan bu yana 7 milyar 100 milyon TL’lik gayrimenkul yatırımı yaptıklarını duyuran Bilgiç, “Bugüne kadar Göl İstanbul ve Minas Park projelerimizle 97 villa ve 72 konut projesinin teslim süreçlerini tamamladık. Son 7 yılda 75 bin metrekare konut, 141 bin metrekare ticari ünite hayata geçirdik. AKTİM 1, AKTİM 2 ve AKTİM 3’den sonra AKTİM Çarşı – Ofis projemizde ticari gayrimenkul yatırımlarımızı sürdürme kararı aldık” dedi. Bugüne dek tüm yatırımlarını öz sermaye ile yaptıklarını belirten Bilgiç, “Grup olarak yatay mimariden vazgeçmemek kaydıyla, yeni arazi alımı arayışımız sürüyor. Konut ve ticari gayrimenkul yatırımına uygun Boğaz hattında, fırsat sunan yerler için 110 milyon dolarlık bir bütçe ayırdık” dedi.