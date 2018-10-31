Bilişim Garajı’na giren öğrenciler Adıyaman’da seraları ‘online’ yaptı
Türkiye genelinde 350 özel okulda 100 bin öğrenci için bilişim eğitimi müfredatı hazırlayıp içerik satan Bilişim Garajı adlı şirket, elde ettiği gelirle Siirt’ten Konya ve Adıyaman’a tüm Türkiye’de ücretsiz bilişim eğitimleri düzenliyor.
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