ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C
  • Haberler
  • Şirket
  • Bilişim Garajı’na giren öğrenciler Adıyaman’da seraları ‘online’ yaptı

Bilişim Garajı’na giren öğrenciler Adıyaman’da seraları ‘online’ yaptı

Türkiye genelinde 350 özel okulda 100 bin öğrenci için bilişim eğitimi müfredatı hazırlayıp içerik satan Bilişim Garajı adlı şirket, elde ettiği gelirle Siirt’ten Konya ve Adıyaman’a tüm Türkiye’de ücretsiz bilişim eğitimleri düzenliyor.

Bilişim Garajı’na giren öğrenciler Adıyaman’da seraları ‘online’ yaptı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.