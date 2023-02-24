Bill Gates, Heineken şirketinin yüzde 3,8’ini satın aldı

Microsoft'un kurucusu ve ünlü iş adamı Bill Gates, yaklaşık 1 milyar dolarını Hollandalı bira markası Heineken'e yatırarak şirketten yüzde 3,76'lık hisse satın aldı.

Hollanda Mali Piyasalar Kurumu'ndan edinilen bilgiye göre, hisselerin satışı 17 Şubat'ta gerçekleşti. Bloomberg'in 17 Şubat'ın hisse kapanış fiyatlarını baz alarak yaptığı hesaplamaya göre, bira markasından alınan hisselerin toplam değeri 902 milyon dolardı.

Ünlü iş adamının hisselerin bir kısmını doğrudan kendisinin, bir kısmını ise hayır işleri için eski eşi Melinda Gates'le birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla aldığı öğrenildi. Öte yandan vakıf, temmuz ayında alkol tüketiminin yarattığı sağlık risklerine dair bilimsel bir araştırmayı fonlamıştı.