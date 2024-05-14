BİM’den 2024’te 2 milyar TL’lik sürdürülebilirlik odaklı yatırım hedefi

BİM, 1 Ocak-31 Aralık 2023 dönemini kapsayan entegre faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. Şirket, iklim krizinin yol açtığı riskleri yönetmek amacıyla faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkiyi ölçmek ve azaltmak için 2023 yılında da çalışmalarını aralıksız sürdürdü. BİM, yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla; kaynak verimliliği & karbonsuzlaşma, yenilenebilir enerji kaynakları, su yönetimi, ambalaj & atık yönetimi odağındaki yatırımlarıyla 2023 yılında da önemli başarılar elde etti.

2023 yılı sonuçlarını değerlendiren BİM CEO’su Haluk Dortluoğlu: “Bu yıl finansal sonuçlarımızın yanı sıra çevresel, toplumsal, yönetişim etkilerimizi ve sürdürülebilirlik performansımızı da kapsayan ilk entegre faaliyet raporumuzu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gezegenimizin sınırlı doğal kaynakları ile artan insan nüfusu ve aktivitesi arasında bir denge tesis edilmesinin, insanlığın ve canlılığın sürdürülebilirliği açısından hiç olmadığı kadar büyük bir aciliyet arz ettiği bir dönemdeyiz. Hükümetlerin ötesinde özel sektör kuruluşlarının ve şirketlerin de iklim kriziyle mücadelede etkili çözümler sunması gerekiyor. Bu kapsamda biz de sürdürülebilirlik yol haritamız doğrultusunda oluşturduğumuz etki odaklı orta vadeli hedeflerimize ulaşmak için 2023 yılında kararlı adımlarla ilerledik. 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz 1 milyar TL’lik sürdürülebilirlik odaklı yatırım harcamalarını 2024 yılında 2 milyar TL’ye çıkartmayı hedefliyoruz.

“BİM sergilediği sürdürülebilir büyüme performansıyla 2023 yılında da liderliğini korudu”

BİM’in artan satış gelirleri ile finansal yapısını güçlendirdiğini belirten Dortluoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretimin nihai tüketiciye ulaştırılması sürecinde BİM ve FİLE markalarımızla başta mağazalarımız olmak üzere gıda üretimi, lojistik, depolama ve paketleme süreçlerinde oluşturduğumuz iş ve istihdam ile ülkemiz için ekonomik değer üretmeye devam ettik. Türkiye perakende sektöründe sergilediği sürdürülebilir büyüme performansıyla BİM, 2023 yılında da liderliğini korudu. Şirketimiz, operasyonel maliyetlerdeki artışa karşın uyguladığı etkin maliyet yönetimi, kendi markalarına yaptığı yatırım, gerek fiziki gerek çevrim içi kanallarında artan müşteri trafiği neticesinde 2023 yılında da büyümeye devam etti ve yılı 328 milyar Türk lirası ciro ile kapattı. Organik büyüme stratejimiz doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarımızın alanını yeni mağaza açılışları ile genişlettik. 2023 yılında Türkiye, Fas ve Mısır’da toplam 972 yeni mağaza açtık. BİM, 86 bini aşkın çalışanıyla büyük bir aileyi temsil ediyor.

“Güçlü finansal yapımız ve nitelikli insan kaynağımız ile sürdürülebilir değer üretmeye devam edeceğiz”

Dortluoğlu, “Faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı salımlarımızı ilk etapta %20 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda enerji verimliliğini artırmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanarak ısı yalıtımı yüksek yeni tasarım mağazalara geçiş sürecimizi ve depolarımızda güneş enerjisi santrali kurulumlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Perakende sektöründeki tecrübemiz, güçlü finansal yapımız ve nitelikli insan kaynağımız ile sürdürülebilir değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.

2023 yılında toplam elektrik tüketiminin yüzde 4’ü GES projelerinden, 2025 hedefi yüzde 25

BİM, 2020 yılından bu yana sürdürdüğü ve sektöründe örnek uygulama olarak öne çıkan güneş santralleri projesi kapsamında 2023 yılı içerisinde 6 adet deposunun çatısına daha GES kurulumları gerçekleştirdi. 2023 yılı sonunda 16 deposunda yer alan GES projesinin toplam kurulu gücü 22,5 MW’a ulaşırken, GES projelerinden elde edilen elektrik BİM’in toplam elektrik tüketiminin %4’üne ulaştı. BİM, 2025 yılı itibarıyla bu oranı yüzde 25’e yükseltmeyi hedefliyor.

2026 yılında sera gazı yoğunluğunu yüzde 20 azaltma hedefi

BİM, 2023 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği 23,7 MWh elektrik enerjisi sayesinde 10,4 bin ton CO2 salımının önüne geçerek, 2026 yılında sera gazı yoğunluğunu 2019 yılına kıyasla yüzde 20 azaltma hedefine ulaşmayı kararlılıkla sürdürdü ve 2023 itibariyle yüzde 18 oranını yakaladı.

Kağıt ve plastik tüketiminde 21 milyon TL tasarruf

Ambalaj ve atık yönetimini sürdürülebilirlik öncelikleri arasında tutan BİM, 2023 yılında ambalajlamada kaynak verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir ham madde alternatiflerini yaygınlaştırmak için yürüttüğü çalışmalarla 450 ton plastik ve 759 ton kağıt tüketiminin önüne geçerek yaklaşık 21 milyon TL tasarruf sağladı.

Su ayak izini 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltma hedefi

BİM, ayrıca faaliyetlerinden kaynaklanan su ayak izini azaltmak için 2023 yılında iki depo çatısında yağmur suyu hasadı projesi çalışmalarını başlattı. 2023 yılında toplam 827.945 ton su ile tüketim yoğunluğu 0,16 seviyesinde gerçekleşen BİM, 2025 yılına kadar su tüketim yoğunluğunu yüzde 20 azaltmayı hedefliyor.

BİM, üst üste iki yılın ardından 2023 yılında da yüksek sürdürülebilirlik başarısıyla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer aldı. Sürdürülebilirlik alanındaki başarıları ülkemiz sınırlarını aşan BİM, 2023 yılında ayrıca dünya genelinde önemli sürdürülebilirlik endekslerinden olan FTSE Emerging ESG Index ve FTSE4Good Emerging endekslerinde de bulunuyor.