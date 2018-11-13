Bin megavatlık rüzgara ön lisans

13 Kasım 2018

Kalyon Türkerler Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim AŞ, YEKA ön lisans projesi için müracaatını tamamladı. Söz konusu başvuru, 5 ayrı ön lisans için yapılırken, konsorsiyumun rüzgar YEKA projesi kapsamında bin megavatlık kapasiteyi oluşturacağı alanlar da netleşti.

Buna göre, konsorsiyum tarafından Kırklareli'de 406, Edirne'de 294, Sivas-Kangal'da 160, Sivas-Gürün'de 90 ve Eskişehir'de 50 megavat olmak üzere toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi santrali kurulacak.

İzmir'e türbin fabrikası

EPDK kurul kararıyla ön lisansın kabulünün yapılmasının ardından, ihaleyi kazanan konsorsiyumda yer alan Siemens'in, 2019 Aralık ayına kadar İzmir'de türbin fabrikasını kurması gerekecek. Böylece, fabrikanın devreye girmesini takip eden 36 ay içinde bin megavatlık kapasite kurulmuş olacak.

Yatırım tutarı bir milyar doları aşan proje için yerli ve yabancı finans kuruluşlarıyla görüşmeler sürerken, proje için 700-800 milyon dolarlık kredi kullanılması amaçlanıyor. Söz konusu finansman temininin 2019'un ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

İhale geçen yıl yapılmıştı

Rüzgar YEKA ihalesi geçen yıl ağustos ayında yapılmış, Kalyon-Siemens-Türkerler konsorsiyumu kilovatsaat başına 3,48 dolar/cent ile en iyi teklifin sahibi olmuştu.

Konsorsiyum, ihalenin ardından şubat ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile rüzgar YEKA kullanım hakkı sözleşmesi imzalamış, böylece konsorsiyumun 15 yıllık alım garanti süresi başlamıştı.

Kaynak: AA