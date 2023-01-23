Binance Türkiye’den “NFT 101” webinarı

Binance, geleceğin teknolojileri konusunda farkındalığı artırmak adına başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Binance Türkiye de bu hedef doğrultusunda hayata geçirdiği, ilk iki etkinlikte ise kripto para ve Web3 konularını ele aldığı “Webinar 101” eğitim serisinin üçüncüsünü gerçekleştirecek. Bu kapsamda 24 Ocak Salı günü saat 19.00'da “NFT 101” webinarı düzenlenecek. Etkinlikte; NFT teknolojilerinin kullanım alanları, söz konusu teknolojilerin önümüzdeki yıllarda nasıl bir dönüşümden geçeceği gibi farklı konu başlıklarına ilişkin detaylı bilgiler paylaşılacak.

NFT teknolojileri anlatılacak

Etkinlikte blokzincir ekosisteminin en aktif toplulukları arasında yer alan, Binance Angel ekibinden Hamza Kırbaş, NFT teknolojilerini anlatacak. Kırbaş konuşmasında NFT teknolojilerinin kullanım alanlarına, NFT tiplerine, bu teknolojilerin gerçek hayattaki kullanım durumlarına kadar uzanan geniş bir yelpazedeki konu başlıklarına değinecek.

“NFT 101” webinarına Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan da katılacak. Eldoğan, Binance Türkiye’nin hedefleri ve ekosistemin gelişimine sunduğu katkıları paylaşacak. Eldoğan, katılımcılara pazarlama alanında yürütülen faaliyetlerin Binance Türkiye’de nasıl bir rol üstlendiğine ilişkin ayrıntılı bilgiler verecek.

Webinarın sonunda katılımcılara etkinlik konuları ile ilgili bazı sorular yöneltilecek. Soruları doğru cevaplayan öğrenciler ise çeşitli ödülleri kazanma şansı elde edecek.

Webinar, Youtube ve Binance Live üzerinden yayınlanacak

Blokzincir ekosistemi ile ilgili farkındalığın yükseltilmesi adına düzenlenen ve büyük ilgi gören etkinlik serisinin üçüncüsü de çevrimiçi olarak ücretsiz gerçekleştirilecek. Webinar, Binance Türkiye’nin Youtube kanalı ve Binance Live üzerinden yayınlanacak.