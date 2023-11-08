Binance'ten AHBAP Derneği'ne 100 bin dolar bağış

Günlük işlem hacmi ortalaması 65 milyar doları bulunan kripto para borsası Binance, derneğe kripto para bağışını bugün duyurdu.

Binance'in Kahramanmaraş depreminden etkilenen bölgelerdeki yeniden inşa çalışmalarında kullanmak üzere yaptığı bağış, depreme dayanıklı çelik evler inşa etmek için kullanılacak.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, söz konusu işbirliğine ilişkin şunları söyledi: "İyileştirme ve yeniden inşa girişimleri, yıkıcı bir doğal afetin ardından toplumun ve bölge ekonomisinin toparlanmasına yardımcı olmak için kilit öneme sahip ve bunun için ciddi oranda zaman, çaba ve kaynak gerekir. Binance, AHBAP ile ortaklık kurarak toparlanma sürecine katkıda bulunmak ve ihtiyacı olanlar için pratik çözümler yaratabilecek destekler sağlamak istiyor."

'Daha fazla aileye yardım'

AHBAP'ın kurucu başkanı Haluk Levent ise güvenli bir eve sahip olmanın mağdur aileler için son derece önemli olduğunu belirterek "Zira bu ailelerin hayatlarına yavaş yavaş normallik, istikrar ve bağımsızlık kazandırmalarına yardımcı oluyor" dedi.

Levent şunları dile getirdi: "Binance'in bugünkü bağışı AHBAP’ın çabalarını büyük ölçüde destekleyecek ve daha fazla aileye fayda sağlamamıza olanak tanıyacak. Bu aynı zamanda kripto paranın iyilik için nasıl kullanılabileceğinin de bir kanıtıdır. Binance'e blockchain’in dönüştürücü gücünü bize gösterdiği için teşekkür ederim.

'Bağışlarla 16 okulun açılmasını sağladık'

Evlerin yeniden inşasına yönelik çalışmaların yanı sıra eğitim de AHBAP’ın bir diğer önemli önceliği. Bugüne kadar bağışlar yoluyla deprem bölgesinde 16 okulun açılmasını sağladık. Umuyoruz ki, çocukların mümkün olan en kısa sürede okula dönmelerine yardımcı olarak ailelerin hayatlarını yeniden inşa etme çabalarında kendilerini daha güvende ve desteklenmiş hissetmelerini sağladık."