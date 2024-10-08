BinBin’in halka arz büyüklüğü 1,6 milyar TL

Mobilite alanında hiz­met veren mobil uy­gulama BinBin’in halka arz sonuçları belli oldu. Bulls Yatırım’dan yapılan açıkla­maya göre, şirket halka arz işlemlerinde tanesi 91,85 li­radan 17 milyon TL’lik his­se sattı.

Açıklamada Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojile­ri’nin paylarının halka ar­zında 3-4 Ekim 2024 tarih­lerinde talep toplandığı be­lirtildi.

Dağıtım sonucunda 278 bin 910 adet yatırımcıya 17 milyon TL nominal değer­li payların satışı gerçekleş­tirildi. Halka arzda sermaye artışı yoluyla 12 milyon TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 5 milyon TL no­minal değerli payların ta­mamı satıldı. Toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 561 milyon 450 bin TL olarak gerçekleşti.

1,4 kat talep geldi

Halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alın­dığında 281 bin 468 adet emir ile satışa sunulan ade­din 1,40 katına tekabül eden 23 milyon 873 bin 972 adet nominal değerli paylar için 2 milyar 192 milyon 824 bin 328,20 TL tutarlı talep geldi.

Dağıtılan nominal tuta­ra oranla yatırım yapan ya­tırımcı grubunun yüzde 97,25?si yurt dışı yatırım­cı olurken, bunun yüzde 90,93?ü bireysel yatırım­cı, yüzde 6,61?I ise kurum­sal yatırımcı oldu. 16 milyon 532 bin 232 TL’lik yurt içi yatırımının 15 milyon 407 bin 868 TL’si bireysel yatı­rımcıdan gelmiş oldu.