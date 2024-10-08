BinBin’in halka arz büyüklüğü 1,6 milyar TL
Mobilite alanında hizmet veren mobil uygulama BinBin’in halka arz sonuçları belli oldu. Bulls Yatırım’dan yapılan açıklamaya göre, şirket halka arz işlemlerinde tanesi 91,85 liradan 17 milyon TL’lik hisse sattı.
Mobilite alanında hizmet veren mobil uygulama BinBin’in halka arz sonuçları belli oldu. Bulls Yatırım’dan yapılan açıklamaya göre, şirket halka arz işlemlerinde tanesi 91,85 liradan 17 milyon TL’lik hisse sattı.
Açıklamada Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri’nin paylarının halka arzında 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde talep toplandığı belirtildi.
Dağıtım sonucunda 278 bin 910 adet yatırımcıya 17 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi. Halka arzda sermaye artışı yoluyla 12 milyon TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 5 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 561 milyon 450 bin TL olarak gerçekleşti.
1,4 kat talep geldi
Halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 281 bin 468 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,40 katına tekabül eden 23 milyon 873 bin 972 adet nominal değerli paylar için 2 milyar 192 milyon 824 bin 328,20 TL tutarlı talep geldi.
Dağıtılan nominal tutara oranla yatırım yapan yatırımcı grubunun yüzde 97,25?si yurt dışı yatırımcı olurken, bunun yüzde 90,93?ü bireysel yatırımcı, yüzde 6,61?I ise kurumsal yatırımcı oldu. 16 milyon 532 bin 232 TL’lik yurt içi yatırımının 15 milyon 407 bin 868 TL’si bireysel yatırımcıdan gelmiş oldu.