BinBin’in yeni rotası KKTC

Teknolojiden aldığı güçle, sürdürülebilir ve pratik ulaşım çözümlerini geniş kitlelerin hizmetine sunan BinBin Türkiye içinde olduğu gibi yurt dışında da büyümesini sürdürüyor. Mikromobilite alanında yurt dışına açılan ilk Türk şirketi olarak faaliyetlerini daha önce Bulgaristan, Bosna Hersek ve Hırvatistan’a taşıyan şirketin yeni rotası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) oldu. İlk etapta başkent Lefkoşa’da 500 e-scooter ile hizmete başlayan BinBin, Kıbrıs halkı için kısa mesafeli yolculukları daha pratik ve kolay hale getirecek.

“Dost ve kardeş ülke heyecanını yaşıyoruz”

BinBin CEO’su Kadir Abdik, yeni pazarlara yönelik yatırımlarının hızla devam ettiğini belirterek, “Çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan, şehir yaşamına kolaylık ve eğlence katan mikromobilite çözümlerini yalnızca Türkiye içinde değil yurt dışında da geniş kitlelerin hizmetine sunma hedefimiz çerçevesinde hızla yol alıyoruz. Bulgaristan, Bosna Hersek ve Hırvatistan’ın ardından şimdi de bizim için çok önemli bir adres olan Kıbrıs’tayız. Kıbrıslıları ilk kez e-scooter kiralama hizmetiyle buluşturmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Daha önce girdiğimiz tüm ülkelerde ve şehirlerde yeni model scooter’larımız ve uygun fiyatlandırma politikalarımız sayesinde yoğun bir ilgi gördük. Kıbrıs’ta da benzer bir ilgiyle karşılanacağımıza inanıyoruz. İlk etapta Lefkoşa’da başlattığımız hizmetlerimizi kısa süre içinde Girne’ye de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.